Universitario no se guardó nada y alineó su mejor once ante Sport Boys, en el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que la escuadra merengue era consciente de que una victoria los podría ubicar en lo más alto de la tabla, aunque la misión no iba a ser nada fácil ante un complicado cuadro rosado. Pese a ello, a los 27′, el equipo de Jorge Fossati armó un buen juego de pases y estuvo cerca de anotar. Lamentablemente, Piero Quispe falló en el último toque ante la presión del portero Álvaro Villete.

La jugada inició por medio de Martín Pérez Guedes, quien envió el esférico al área rival. Aquí se encontraba Luis Urruti, que reaccionó de manera rápida con un taco para asociarse con Alex Valera. El delantero, al verse marcado, decidió jugar hacia atrás con el ‘16′. Sin pensarlo dos veces, el exMelgar conectó un potente remate, el cual fue detenido por el portero de la visita.

Sin embargo, el rebote quedó a los pies de Piero Quispe. Si bien el futbolista merengue se encontraba solo frente a la portería de Álvaro Villete, no pudo controlar con comodidad. Eso sí, el guardameta rosado tuvo una buena reacción y logró atajar el cuero, eliminando el peligro en su arco.

Cabe resaltar que la tan ansiada diana merengue llegó minutos después. Luis Urruti aprovechó un buen pase de Alex Valera y definió con un gran remate para colocar el 1-0 a favor de los dueños de casa.

La agenda de Universitario y Sport Boys

Luego del partido que Universitario de Deportes y Sport Boys sostienen por la fecha 14 del Torneo Clausura, ambas escuadras tendrán que seguir un calendario más que complicado con la intención de acercase al objetivo que se han planteado para esta parte de la temporada.

Con relación a los merengues, tendrán que visitar a César Vallejo, recibir a UTC, volver a salir de Lima para medirse con Cusco FC y cerrar su participación, en casa, ante Sport Huancayo. Los porteños, por su parte, deberán chocar ante Vallejo (L), UTC (V), Cusco FC (L), Huancayo (V) y Cienciano (L).





