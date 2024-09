Quedan siete fechas para que concluya del Torneo Clausura 2024 y cada partido será una final para Universitario de Deportes, que tiene el objetivo de campeonar en el año de su centenario. El próximo desafío será ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la jornada 11 del certamen. Los hinchas cremas están con la ilusión a tope y van a volver a llenar el coloso de Ate en el encuentro ante el club ‘rosado’. A través de sus redes sociales, la ‘U’ informó que ya se han vendido más de 30 mil entradas y se espera que se agoten pronto.

El equipo de Fabián Bustos logró un enorme triunfo en Sullana -venció por 3-0 a Alianza Atlético- y por fin pudo quitarse la espina de no ganar en provincia en el Clausura. Tiene 21 puntos y está a solo dos del líder Alianza Lima. Los merengues no tienen tiempo para descansar, pues el miércoles 18 de septiembre se jugará el duelo ante la ‘Misilera’ y deben estar listos para conseguir otra victoria.

“Tú eres la alegría de mi corazón. Ya son más de 30 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Sport Boys en el Monumental U Marathon”, señaló el vigente campeón del fútbol peruano en su cuenta de X (antes Twitter). La ‘U’ se ha acostumbrado a jugar en casa con decenas de miles de hinchas alentando desde las tribunas. Y esta vez no será la excepción.

Este lunes por la mañana, el plantel merengue aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y salió rápidamente para concentrarse de cara al partido contra el cuadro chalaco. El miércoles se podría dar el esperado regreso de Sebastián Britos al arco crema. Otro jugador que regresaría al once titular es el mediocampista Rodrigo Ureña. Ambos no jugaron en Piura porque aún no estaban cien por ciento recuperados.

De esta forma, el posible once que enfrente a Sport Boys sería el siguiente: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Fabián Bustos practicará con el plantel este lunes y el martes y recién mañana definirá al equipo que tendrá que buscar los tres puntos ante la ‘Misilera’.

Es importante recordar que la ‘U’ se encuentra en el primer lugar de la tabla acumulada con 61 puntos, sacándole tres unidades de ventaja a Sporting Cristal, cuatro a Melgar y cinco a Alianza Lima. De todas formas, el principal objetivo de los cremas es ganar el Clausura para poder salir campeón nacional automáticamente, ya que se adueñaron del Apertura en el primer semestre de la temporada.

Universitario informó que ya vendió más de 30 mil entradas para duelo ante S. Boys. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys?

Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este miércoles en el Estadio Monumental desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en países como Argentina, Uruguay y Brasil, el duelo iniciará a las 10:30 p.m.; en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 de la noche.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Boys?

Universitario vs. Sport Boys será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





