En el último programa de ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se revelaron diversas novedades sobre el fútbol peruano, tras la participación de Jairo Concha como invitado. El volante de Universitario de Deportes compartió detalles sobre su hinchaje, además de su paso por Alianza Lima, mencionando lo que extraña de su tiempo allí y su relación con algunos futbolistas del club. Además, habló sobre su referente en el fútbol, su experiencia al usar el número ‘10′ en la espalda, y sus aspiraciones con la Selección Peruana.

El traspaso de Alianza Lima a Universitario de Deportes en 2024 fue uno de los movimientos más impactantes del año. El futbolista formó parte de la pretemporada de los ‘blanquiazules’ bajo la dirección de Alejandro Restrepo, pero, inesperadamente, la dirigencia optó por no renovar su contrato. “Se pudo manejar mejor mi salida. Perdimos la final y cambiaron muchas cosas, entonces, yo todavía tenía contrato hasta fines del 2023 y tenía que presentarme en la pretemporada. Alianza quería que yo continúe en el equipo y yo nunca les dije que no quería saber nada, simplemente estaba dejando en claro que mi meta era ir al extranjero”, comenzó revelando Jairo.

Tras la partida de Piero Quispe a Pumas UNAM, quedó un vacío que Concha llegó a cubrir. Sin embargo, el jugador reveló otros factores que influyeron en su decisión de unirse al ‘compadre’. “Estaba esperando una oferta y como era empezando diciembre, los mercados no se abren todavía. Bueno, pasó creo la navidad y me aparecí a entrenar. Me estaba esperando Raffo, jefe de equipo, con el teléfono, fue así. No me gustó más que todo porque eran tres años en el club, quería que sean frontales y tampoco que traten de esa manera, siento que no lo merecía. Igual estoy agradecido con Alianza por los años que estuve ahí”, agregó.

Durante su paso por los ‘íntimos’ entre 2021 y 2023, Jairo Concha consiguió un bicampeonato y un subcampeonato de la Liga 1, disputando 103 partidos, anotando 12 goles y brindando 11 asistencias. Dejó una marca importante en el club y también forjó una relación significativa con algunos jugadores, revelando a quién extraña más del equipo de La Victoria. “En todo este tiempo que he estado en Universitario (de Deportes), lo que más extraño de Alianza Lima es estar con mi hermano ‘Richy’ Lagos”, a lo que la ‘Foquita’, entre risas, también le mandó un salida al lateral.

De igual manera, admitió que aún mantiene contacto con algunos futbolistas del plantel, y detalló que guarda grandes recuerdos por lo que logró durante su paso por las dos temporadas que disputó. ″Con varios tengo comunicación, con Richy Lagos, con Hernán Barcos, con el ‘Mono’ (Ángelo) Campos, (Yordi) Vílchez. Cada uno toma sus decisiones, igual seguimos siendo amigos, compañeros”, dijo para Enfocados.

Por otro lado, confesó por qué llevó el número ‘10′ en su camiseta, aunque no era el número que solía utilizar en el equipo victoriano. Además, expresó su deseo de lucirlo también jugando para la Bicolor. “Yo usé la ‘10′ porque tú (Jefferson Farfán) me dijiste que la tenga (cuando jugaron juntos en Alianza Lima). En mi meta está ponerme la ‘10′ de la selección peruana”, manifestó.

Aunque jugó para el máximo rival de la ‘U’, Jairo afirmó que su corazón siempre latió por el equipo de Ate. “Siempre he sido hincha de Universitario (de Deportes). Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza (Lima), pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la ‘U’ él estaba enojado”, contó. “Durante diciembre, Manuel Barreto se comunicó conmigo y me explicó el proyecto deportivo. Me hizo sentir realmente importante y no la pensé mucho”, comentó el futbolista de 25 años sobre cómo surgió su acercamiento a la tienda merengue.

Asimismo, hizo un comentario polémico sobre las hinchadas de Universitario y Alianza. “Si vamos a comparar, la hinchada de la “U” es mejor que la de Alianza. Cuando estás perdiendo te levanta partidos, aparte en el Monumental entra mucha más gente y el aliento se siente todo el partido”, sentenció. Finalmente, a pesar de ser hincha de los cremas, Concha reveló que su ídolo en el fútbol no pertenece a su equipo actual, sino a otro club. “Ustedes saben que yo soy hincha de Universitario, pero voy a decir la verdad, mi ídolo está acá al costado (Jefferson Farfán)”.





¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Luego del partido en Piura, la ‘U’ jugará como local contra Sport Boys en el Estadio Monumental de Ate. Este partido se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú), correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Este deulo se podrá ver por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Tras este duelo, los dirigidos por Fabián Bustos, que en sus últimos partidos se mantienen invictos con victorias y empates, deberán enfrentar a Unión Comercio (L), Comerciantes Unidos (V), ADT (L), Sporting Cristal (V) y Cienciano (L), cerrando así su participación en esta segunda parte del torneo. Es importante mencionar que si los cremas ganan el Torneo Clausura, automáticamente se coronarán campeones nacionales, ya que también ganaron el Apertura, logrando así su vigésimo octavo título en el año de su centenario.





