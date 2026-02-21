Por la fecha 4 del de la Liga 1 2026, vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 28 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. ¡Un nuevo clásico a la vista! ¿Qué canales están confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cómo verlo por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? Podrás hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido, a jugarse en el Estadio Alberto Gallardo, está programado para las 4:00 p.m.

Universitario vs. Sporting Cristal juegan por la Liga 1 2026. (Video: Universitario)
