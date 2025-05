A través de un comunicado, Sporting Cristal mostró su “absoluta indignación” por la decisión de la Comisión de Apelaciones, quien anoche atendió el pedido de Universitario de Deportes y permitió, a cambio de la Comisión Disciplinaria, que el partido de esta noche por el Torneo Apertura se juegue con público en las tribunas.

“El contexto en que se da esta decisión, el momento escogido y la falta de transparencia con la que se ha procedido -sumado a la presión pública ejercida por actores ajenos al sistema disciplinario, incluso desde instituciones del Estado- son inaceptables en un sistema que pretende ser justo, independiente y confiable”, indica en primer término.

Argumentaron, además, que “la particular consideración por no causar “mayores perjuicios al infractor” (por ejemplo, no sólo reduciendo la sanción sino postergándola para el siguiente partido); contrastan de forma escandalosa con los criterios aplicados a casos recientes como el de Sporting Cristal y de otros clubes de la Liga 1″.

“Como institución afiliada, reiteramos que el fair play no se limita al terreno de juego: debe regir también en la aplicación de los reglamentos y en la actuación de los órganos jurisdiccionales. No puede haber reglas distintas según el escudo, el contexto o la presión externa”, dice otra parte del comunicado.

Por último, manifestaron que “Sporting Cristal exige a las autoridades correspondientes una explicación clara sobre los fundamentos y condiciones en las que se produjo esta modificación de sanción, así como garantías de que el sistema disciplinario de la FPF actuará de forma independiente, coherente y con el mismo criterio para todos los clubes”.

Comunicado de Sporting Cristal en sus redes sociales.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario vs. Sporting Cristal está programado para hoy desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del viernes 23.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERU para todo el territorio peruano, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.