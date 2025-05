La previa del Universitario vs. Sporting Cristal, uno de los encuentros más esperados en estas últimas fechas del Torneo Apertura, ha sido sacudida por un nuevo conflicto extradeportivo. Luego de que la Policía Nacional del Perú solicitara revertir la sanción impuesta al Estadio Monumental —que debía acoger el clásico sin público—, desde La Florida no tardaron en alzar la voz. Gustavo Zevallos, director deportivo del cuadro ‘rimense’, denunció públicamente la injerencia gubernamental en decisiones deportivas.

Más allá del comunicado dirigido a la Federación y a la Comisión de Apelaciones, exigiendo el respeto a la autonomía de los órganos de justicia deportiva, el directivo de la escuadra ‘rimense’ no dudó en también salir al frente por tratarse de uno de los protagonistas de este intenso duelo, denotando sorpresa en el accionar del ente del estado.

“La carta del Ministerio del Interior nos causó sorpresa y nos apena muchísimo. Cómo un ente gubernamental se puede inmiscuir en las decisiones que toma una de las áreas de la FPF. Esto es un escándalo. Estas situaciones están incentivando y llamando a la violencia, a la inseguridad. La gente se está confundiendo”, declaró Zevallos en conversación con Radio Ovación.

Sporting Cristal dejó clara su postura: jugarán bajo las condiciones que se dictaminen, pero no aceptarán que decisiones técnicas se vean condicionadas por factores externos. “No hay razón para suspender el partido ni para permitir público en las tribunas. Las decisiones de los órganos deportivos, gusten o no, se respetan. Nosotros queremos jugar”, recalcó Zevallos, restando impacto al ruido mediático que rodea el encuentro.

El director deportivo Gustavo Zevallos también resaltó que ello no influirá en el desempeño de los dirigidos por Autuori. Foto: Sporting Cristal

Sobre la posibilidad de que el equipo se vea afectado por esta controversia, Zevallos aseguró que no será así. “Estas cosas no alteran en nada al equipo. Paulo (Autuori) ya les dijo que no podemos jugar al ritmo del bombo o con lo que pueda pasar en una tribuna. Estamos enfocados en lo que realmente importa”, afirmó.

El dirigente también recordó que Sporting Cristal ya acató sanciones similares en el pasado, sin reclamos. “Nosotros ya sufrimos el hecho de jugar a puertas cerradas y respetamos esa determinación. No entiendo cómo puede preocuparse la Policía por un partido que se va a jugar sin público”, señaló con firmeza, criticando además declaraciones previas que, a su juicio, no aportan a la seguridad del evento.

En el plano deportivo, Zevallos destacó el proceso que atraviesa el equipo. “Estamos en construcción, pero hay una mejora sustancial. Los resultados lo demuestran. Sabemos que esto va a ir mejorando y vamos a seguir sumando puntos en esta parte del torneo”, aseguró.

Finalmente, evitó hablar sobre posibles refuerzos de cara al Clausura. “Estamos concentrados en los partidos, tenemos una agenda muy cargada. Paulo está desarrollando a los jóvenes, y lo está haciendo muy bien. Llegado el momento, comunicaremos si hay algo nuevo”, concluyó.

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan en la jornada 14 el estadio Monumental de Ate.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a ADT en el Alberto Gallardo, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Universitario, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este jueves 22 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental sin público.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

