El pitazo final en el estadio Alberto Gallardo no trajo calma, sino todo lo contrario. Lo que parecía ser una tarde perfecta para Universitario de Deportes terminó convirtiéndose en una pesadilla en los últimos minutos del partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura. El equipo crema tenía los tres puntos prácticamente en el bolsillo, pero Sporting Cristal despertó a tiempo e igualó el marcador 2-2 de forma agónica. Este resultado inesperado golpeó muy duro en el orgullo del plantel merengue, desatando una ola de amargura y frustración que lamentablemente terminó explotando fuera de la cancha, justo cuando el equipo se disponía a abandonar el terreno de juego con la cabeza caliente.

El camino hacia los vestuarios siempre es un momento de mucha tensión cuando el resultado no acompaña, y esta vez no fue la excepción. La cercanía de las tribunas en el recinto rimense hizo que el contacto visual y auditivo con los hinchas locales fuera inevitable, alterando mucho más los ánimos antes de entrar al túnel.

La chispa que encendió la pradera bajó directamente desde la tribuna de occidente. Mientras los jugadores de la ‘U’ caminaban tratando de aguantar su bronca por el empate, un grupo de seguidores celestes empezó a gritarles “gallinas” repetidas veces, una burla clásica que esta vez no pasó desapercibida.

Yoshimar Yotún anotó el empate 2-2 de Cristal ante Universitario. (Fotos: Mario Zapata/@photo.gec)

Lejos de ignorar las provocaciones y seguir su camino, tres figuras del cuadro merengue decidieron frenar en seco para encarar a los hinchas. El técnico español Javier Rabanal, junto a los futbolistas Jairo Concha y el argentino Caín Fara, protagonizaron un tenso duelo verbal con las personas que estaban colgadas de las mallas del estadio.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de videos grabados desde la misma tribuna, mostrando el nivel de descontrol que se vivió en ese instante. En una de las grabaciones más virales, se puede observar claramente a Jairo Concha señalando muy molesto a un hincha en particular, soltando un fuerte insulto: “Con***”, mientras intentaba acercarse.

Afortunadamente, la situación no pasó de un fuerte intercambio de palabras gracias a la rápida intervención del resto del grupo. Uno de los compañeros de Concha tuvo que agarrarlo y llevárselo a la fuerza para evitar que el mediocampista reaccionara de peor manera y se ganara un problema mayor con las autoridades.

Sporting Cristal vs Universitario por la Liga 1 | Foto: GEC

¿Habrá sanción para Universitario?

El estratega Rabanal y el defensa Fara tampoco se quedaron callados ante los gritos de la fanaticada local. Ambos se mostraron muy desencajados y le respondieron con dureza a los hinchas celestes, defendiendo a su equipo de las burlas tras haber dejado escapar una victoria que sentían muy segura.

Finalmente, el personal de seguridad y los propios miembros del club lograron calmar un poco las aguas y retirar a los jugadores hacia los camerinos. Sin embargo, las imágenes ya están dando la vuelta al internet, dejando un sabor muy amargo sobre cómo terminó este emocionante partido en el Rímac.

Y eso es lo que ha abierto ahora la incógnita de qué medidas correctivas se tomarán ante esta situación. Hay que recordar, que anteriormente se han impuesto sanciones a los clubes por provocaciones hacia las tribunas, por lo que quedará a la disposición de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

TE PUEDE INTERESAR