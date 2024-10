En Sporting Cristal, los hinchas lo recuerdan con cariño por sus 32 goles en el año 2008. Y es que más allá de que no pudo campeonar, se ubicó como uno de los goleadores mundiales, dejando atrás al mismísimo ‘CR7′. En 2012, el destino lo llevó a jugar en Universitario de Deportes: anotó 20 tantos y compartió con Polo, Flores y Horacio Calcaterra, claves en la actual pizarra de Fabián Bustos. En el club crema se pudo sacar el clavo y fue campeón en el fútbol peruano, en 2013. Hablamos de Miguel Ximénez, exjugador charrúa y actual asistente del ‘Turco’ Apud en Danubio de su país. El ‘Chino’ charló con Depor en la previa del duelo entre celestes y merengues, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin duda, una voz autorizada sobre ambas instituciones.

Sporting Cristal y Universitario, clubes que defendiste, se enfrentan en una ‘final adelantada’ por la lucha del Torneo Clausura...

La ‘U’ vs. Cristal son partidos muy exigentes. Como dicen ahora, el clásico moderno. Justo vi hace poco a la ‘U’ y está muy fuerte. Cristal es un equipo que históricamente juega muy bien, más allá de los entrenadores que haya, tiene un paladar de un juego muy exigente. Seguramente para Cristal será la última oportunidad de alcanzarlo, mientras la ‘U’ puede asegurar el campeonato. Si la ‘U’ gana está muy cerca de ganar el campeonato, pero también está Alianza. Entonces, ellos también están de expectantes. Está muy bueno el final del campeonato, pero yo creo que la ‘U’ está muy fuerte. Cristal se jugará la vida, le puede hacer un gran partido. Esta fecha marcará el destino del campeonato.

¿Quién será el ganador?

Uno ahora es entrenador, lo veo con otra óptica. El que gane será el mejor más allá de lo que se presente en el partido. La ‘U’ tiene una diferencia importante para los pocos partidos que quedan. Cristal no depende de sí mismo, pero nunca se sabe.

En Sporting Cristal, el uruguayo Martín Cauteruccio la está rompiendo como goleador en la Liga 1 y a nivel mundial. Te tocó una situación similar en el año 2008...

Tremendo goleador. Acá en Uruguay lo conocemos muy bien, y en Cristal le puede quedar esa sensación que tuve yo, la de hacer tantos goles y no campeonar. Lo conozco, me encanta como juega. Cristal tiene una arma fundamental, y puede marcar diferencia.

En el arco crema también hay otro compatriota tuyo de gran regularidad: Sebastián Britos. ¿Qué referencia del ‘1′ de Universitario?

Campeón uruguayo con Liverpool, es un arquero con mucha experiencia. Muy sobrio, lo está demostrando en la ‘U’. Está complicado, tienes al goleador del año y al mejor arquero del año. Está divino el partido para mirarlo. Voy a verlo.

Hay otro amigo tuyo que sigue demostrando regularidad, ahora nuevamente con Universitario de Deportes: Horacio Calcaterra...

Estuvo conmigo en la ‘U’, ese año (2012) fue uno de esos jugadores que me asistía para esos veinte goles que anoté. Tenía a ‘Calca’, también a Andy (Polo) y al ‘Orejas’ de enganche. Me ayudó muchísimo. Somos amigos, las familias también. Uno se pone muy contento que a uno le vaya bien. Siempre le fue bien en la ‘U’, en Cristal, y ahora nuevamente en la ‘U’. Me alegra porque sé la persona que es, toda la que la luchó. Tiene para darle más fútbol a la ‘U’.

¿Qué recuerdos futbolísticos de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, respectivamente?

Tengo recuerdos muy lindos de las dos instituciones. Muy agradecido con Sporting Cristal, pues me abrió las puertas del fútbol peruano, y bueno, estuve tres años muy lindos, y tuve la suerte de hacer muchos goles, pero no pude campeonar. Conocí grandes personas, entrenadores que me ayudaron mucho como Juan Carlos Oblitas, quien fue la persona que me llevó, pero me quedó la cuota pendiente de no campeonar. Después mi paso por la ‘U’ fueron los años increíbles. El primer año fue muy complicado, pues la ‘U’ estaba en una situación económica muy difícil, y no había un equipo para pelear el campeonato. Incluso, el año anterior habían muchas deudas, muchos jugadores se fueron en el año que llegué, y eso hizo que el equipo no se pueda reforzar y tenga jugadores del nivel de la ‘U’. Peleamos un año muy complicado, que estaba más para pelear por otra cosas, pero lo sacamos adelante. En lo personal hice veinte goles y ayudé al equipo a mantenerse en Primera. Después todo saben lo que pasó en la ‘U’, el campeonato (2013).

En el equipo celeste del año 2008, anotaste 32 goles, y superaste la marca de Cristiano Ronaldo, en Manchester United...

Sí, el otro día me llegó una notificación al Instagram y estaba yo, y abajo estaba él (Ronaldo), son cosas maravillosas que le quedan a uno. Después, yo tengo hijas, y para ellas es un orgullo, también para mi familia y el fútbol peruano, ya que fue a nivel mundial se haya logrado eso. Fue algo muy lindo, y todo el mundo siempre se acuerda de eso.

Gracias a tus goles y calidad de profesional abriste puertas a más uruguayos en el fútbol peruano...

Antes que yo llegue estaban Sergio Leal (Sporting Cristal) y Mario Leguizamón (San Martín), pero creo que por la cantidad de goles que hice se abrió mucho las puertas para otros compatriotas. Al trascender tanto a nivel mundial se dio más valor al futbolista uruguayo. Hoy en día hay mucho futbolista uruguayo, también entrenadores, y eso a uno lo llena. Para mí el fútbol peruano fue algo muy especial. Sobre todo por Juan Carlos (Oblitas), quien fue una persona que se la jugó por mi (Sporting Cristal).

Cuando jugaste en Sporting Cristal, recién aparecían Luis Advíncula y Yoshimar Yotún, hoy mundialistas y referentes, en Boca Juniors y el club rimense, respectivamente...

Me acuerdo que ‘Yoshi’ jugaba de lateral izquierdo y Lucho de extremo. Por ambas bandas teníamos llegadas. A mí me ayudaba muchísimo. Teníamos un buen equipo. Atrás teníamos al ‘Pincel’ Sheput, a ‘Loba’, teníamos un gran equipo, pero venían del pelear la baja, el año anterior. Ese año estuvimos peleando el campeonato y luchando por un cupo a la Libertadores. Se cumplieron los objetivos de ese año para lo que se había hecho el año anterior. Es un orgullo verlos consolidados. A veces te mandan una foto y me preguntan si jugué con Advíncula; sí, teníamos una buena amistad. Le gusta bromear mucho, lo mismo que ‘Yoshi’. En el 2022, que estuve dirigiendo en Perú, lo vi, al igual que ‘Loba’. Un orgullo verlos triunfar, defender a la selección y llevar a su selección a un mundial, lo que hace años no conseguían.

En Universitario también jugaste junto a Andy Polo y ‘Orejas’ Flores, jugadores que estaban camino a la consolidación...

Con Andy y ‘Orejas’ me pasó algo particular. Hicimos fútbol, en Campo Mar, y yo me quedé por algún motivo a observar la práctica, y ‘Chemo’ me preguntó quién me gustaba. Yo le dije que esos dos (Polo y Flores), y siempre lo cuento de anécdota, ellos se consolidaron. Ahora, uno como entrenador, me doy cuenta que tenía buena visión sobre los futbolistas. Eso me pasó con ellos, igual que con Advíncula (Sporting Cristal), y eso me pone contento que hayan trascendido y triunfado como futbolistas, como personas, me queda lindos recuerdos para siempre. Compartir vestuarios, una cancha, charlas, uno lo guarda.

Continúas como asistente del ‘Turco’ Apud en Danubio, pero ¿no descartas volver a dirigir en el fútbol peruano?

Sí, uno no descarta ver otro mercado en lo deportivo. Nosotros cuando estuvimos en el fútbol peruano hicimos cosas muy importantes. En Ayacucho clasificamos por primera vez en su historia a la fase de grupo (Copa Sudamericana). Después ganar en Copa, en el exterior, a Wilstermann, y a Cantolao, salvarlo de la baja. Teníamos a jugadores como Bryan Reyna, Arón Sánchez, Jhamir D’Arrigo, y bueno, hoy en día, tienen un gran presente. Uno como entrenador me reconforta por los jugadores que uno tuvo, no solamente es jugar, sino potenciar a los futbolistas. Nosotros estamos ahora en Danubio, muy contentos. Llegamos a un club que cerca de la zona de abajo, lo sacamos adelante, y hoy estamos en Copa Sudamericana, cerca de Copa Libertadores, terceros en el Clausura. Estamos con muchas ganas de seguir acá, y si se da la oportunidad de ir afuera será evaluada. El fútbol peruano me encanta, lo conozco, y con las ganas de volver.

Siempre dejaste huella en lo futbolístico y el aficionado peruano te guarda respeto. ¿Cómo tomas todo ello?

Siempre agradecido. Cualquier estadio,sea de Cristal o la ‘U’, el cariño es muy grande de ambas instituciones. En general, también cuando fui por todos los estadios, me encontré con ex compañeros, uno siempre es agradecido al fútbol peruano. Me trataron bien a m; y a mi familia, recuerda que tengo una hija peruana (Zara). Cuando juega Uruguay y Perú, ella se pone la camiseta de Perú. Nació cuando estaba en Cristal (2010). Mi deseo es en algún momento volver al fútbol peruano. Nada más que palabras de agradecimiento a todos, desde la persona, los hinchas, los periodistas, al lugar donde iba siempre la gente me saludaba. Eso queda para uno en el corazón.





