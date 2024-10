En Sporting Cristal la cosas andan así: este miércoles -a las 8:30 p.m.- jugará contra Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, donde la victoria será el único camino para seguir con vida en la idea de medirse en los playoffs del Torneo Clausura. Por otro lado, la relación con los hinchas celestes no anda nada bien tras los últimos resultados negativos que complicaron su posición en la tabla. Esto generó una tensión, y los aficionados están que piden cambios en la desde adentro. A propósito de esto, Felipe Cantuarias, expresidente de los rímenses -entre el 2011 y 2013-, habló sobre el presente de los de La Florida. El también abogado señaló que Joel Raffo, actual presidente del club, tiene que dar un paso al costado. Además, resaltó que en el manejo debe haber gente identificada con los colores.

“Desde el ingreso de Innova se ha perdido muchísimo de la identidad de Sporting Cristal, del liderazgo a nivel institucional y deportivo y eso tiene que ver con varios factores. Hoy veo con tristeza que hay un divorcio entre la hinchada y la dirigencia y es responsabilidad total de Innova y Agref de no querer actuar con transparencia, de resolver el conflicto de interés clarísimo que existe y que ha perjudicado no solamente la reputación, sino también la gestión deportiva del club”, señaló en un inicio Cantuarias a Radio Ovación.

Asimismo, indicó que la directiva dejó a un lado el tema formativo, algo que él considera como un retroceso, sumado el no lograr un campeonato en los últimos años. “Innova ha actuado con mucha soberbia, demostrando que no le importa mucho la historia del club y no ha sabido sintonizar con lo que quiere la hinchada y lo que representa la historia del club. Por eso los resultados están a la vista, una mala gestión. No solamente es el hecho de que por cuarto año no se campeona, sino el tema de reservas, Cristal siempre fue formador de talentos y ahora ni siquiera pudo llegar a semifinales del torneo de Reservas. Vemos con mucha preocupación un retroceso muy grande”, agregó.

Cantuarias sugirió que la directiva actual de los bajopontinos debe dar un paso al costado para permitir la incorporación de nuevas personas y facilitar así un nuevo proceso. “Este es un momento que debería llevar a reflexión a la directiva, a Joel Raffo. Es el momento de hacer cambios profundos en el club, Joel Raffo ya cumplió su ciclo como presidente y necesita dar paso a un presidente que esté más identificado con el club, que sienta más la camiseta y que pueda ayudar a recuperar el liderazgo que hemos perdido”, manifestó.

Por otro lado, también relató cómo Innova logró establecerse en la institución del Rímac, solicitando finalmente que se realicen cambios que permitan al club mejorar tanto en lo administrativo como en lo deportivo. “Al final no se entiende, habiendo muy buenos postores, gente muy identificada con el club, con muy buenas propuestas y me consta porque yo ayudé en ese momento a Michael Debakey a desarrollar una propuesta para adquirir Sporting Cristal y era de primerísimo nivel porque cubría todos los frentes y tuvo una notificación de México diciendo que era el ganador pero al final eso no se formalizó. El proceso continuó y luego viene la historia que contó Federico Cúneo, que era el otro grupo de dirigentes identificados con el club y también a ellos le mandaron notificación pero al final se lo entregaron a Innova. Eso ya es historia, ahora lo que nos corresponde es actuar con enorme responsabilidad y ayudar a que nuestro club no se siga cayendo. Necesitamos hacer que Innova entre en razón, hagan cambios para que nuestro club pueda recuperar su liderazgo institucional y deportivo”.

Finalmente, agregó que la nueva administración que se haga carga de Sporting Cristal debe ser independiente de Innova, citando como ejemplo a Backus. “Con todo respeto le digo al presidente Joel Raffo que es el momento de que él dé un paso al costado, que se nombre a un nuevo presidente. Innova es una empresa propiedad de Joel Raffo, César Gonzales y Juan de la Piedra, ellos son los accionistas. El accionista mayoritario nombra al presidente pero muchas empresas nombran a presidentes independientes y gente profesional, que sabe y el mejor ejemplo era Backus, el presidente de Cristal no era gente de la corporación”, explicó.

Joel Raffo es presidente de Sporting Cristal desde octubre del 2019 (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





La solución para Cantuarias

Por otro lado, el exdirectivo rímense no solo cuestionó el presente ya las personas que tienen el mando en los celestes, sino que también mencionó algunos nombres que él considera ideales para que tengan un mayor protagonismo. “El otro día escuchaba a Erick Delgado quejarse con justa razón que a él no le han permitido regresar a club. Creo que es el momento para que alguien como Erick Delgado pueda regresar a ser el gerente deportivo del club, alguien que siente la camiseta, que siente la historia y que nos pueda ayudar a que se restituya la confianza entre la hinchada y el club, que pueda aprovechar la presencia de Jorge Soto, de Carlos Lobatón, que están en el club, para acercarnos y que eso eventualmente nos permita lograr el regreso de Jorge Cazulo”, consideró.

A su vez, Felipe Cantuarias mencionó que tuvo una conversación con Raffo, en la cual expresó su molestia por la situación que viven, pidiéndole que el conflicto de intereses entre Innova y Agref sea abordado como el camino para que todo mejore y así generar confianza entre los seguidores. “Lo he dicho innumerables veces y se lo he dicho también al propio Joel Raffo, la importancia de resolver el tema del conflicto de interés entre Innova y Agref como un primer paso para restituir la confianza con la hinchada”, contó.

“Él no escucha y se lo he dicho, yo siempre señalo que lo que me ayudó muchísimo cuando entré a Cristal fue tener la bendición de poder contar con gente de enorme experiencia, gente ganadora en el club que me ayudaron a tomar mejores decisiones para evitar cometer más errores, si no hubiera tenido a esa gente el club no hubiera recuperado la senda de liderazgo. Siempre le he dicho que debería escuchar más, involucrar a gente que conoce más y eso es una señal de humildad”, precisó.

Finalmente, indicó que la única manera en que Sporting Cristal podrá levantarse es si todos trabajan unidos, apuntando a que los primeros objetivos sean los torneos internacionales y siempre pelea por el título, sea algo seguro. “Ellos son los accionistas y tendrán que tomar la decisión, el tema es que necesitamos que en 2025 Cristal empiece de una manera distinta a nivel institucional y deportivo porque ya los hinchas estamos cansados no solo de no campeonar, sino que hayamos tenido una pésima Copa Libertadores, vergonzosa, y este año no hemos podido consolidar ningún partido clave. Todos los partidos claves los hemos jugado mal y mañana es el último partido clave del año y todos tenemos que alentar para que el equipo le pueda ganar a la ‘U’. Mañana debemos dejar de lado nuestras diferencias con la dirigencia y estar todos juntos para alentar al equipo mañana para ganar y salvar un año muy malo”, remarcó.

Jorge Cazulo fue campeón de reservas 2023 con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Siguiendo con la programación, Sporting Cristal se enfrentará contra Universitario de Deportes el miércoles 23 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 8:30 p.m. hora local de Perú. El duelo por la fecha 15, será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

La situación en La Florida es complicada, pues la última derrota en Sullana complicó el objetivo de meterse a los playoffs. Por eso, Guillermo Farré tendrá que jugarse el todo por el todo en los dos últimos encuentros, donde después de enfrentarse a la ' U’, tendrá un choque como visitante para, finalmente, cerrar en casa: Unión Comercio (V) y Comerciantes Unidos (L).





