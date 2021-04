Su desempeño por la banda derecha de UTC se podría medir a través de sus proyecciones hasta campo contrario, a cómo mejoró su nivel de atención en la marca, pero también por su continuidad: desde la temporada 2019, Josué Estrada acumuló 4,078 minutos y 58 partidos con el ‘Gavilán’. A partir de ello ya no es sorpresa por qué fue considerado en los microciclos de la Selección Peruana o que en el último partido de la Liga 1 haya sido uno de los puntos altos.

El defensor fue clave en el triunfo ante Melgar (3-1). A los 39 minutos brindó una asistencia a Gerardo Gordillo y así nació el 3-1 final por la fecha 4 del certamen. Aquí no solo nos habló de aquel presente en el equipo de Pablo Garabello, sino también de sus comienzos en las canchas de loza de Canta Callao; aquel lugar que le permitió reunirse con los amigos de siempre y darse cuenta de que estaba listo para dar un siguiente paso.

Josué Estrada, cuando fue parte de Alianza Atlético de Sullana. (Foto: Difusión)

Un mes determinante

Nada lo hacía más feliz que jugar con sus amigos en Canta Callao, pero sentía que la cancha le quedaba chica. Quería correr en un campo como los que veía en la televisión. Entonces, le pidió a su hermano Javier que le regalara un mes en una academia: “Tenía la ilusión de jugar en una cancha grande, así que me matriculó en Alianza Atlético de Sullana. Me compró chimpunes, uniforme y canilleras”.

Josué por aquel entonces no aparecía por la banda derecha. Se ‘chamba’ estaba en campo contrario: se desempeñaba como delantero y su habilidad ya había llamado la atención de sus entrenadores en la academia, pero tenía un inconveniente: ya se terminaba el mes y en casa la situación económica no era la mejor. O sea, era difícil que continúe matriculado. ¿Qué lo ayudó? Un partido de práctica con la categoría sub 13. Ese duelo lo marcó.

“Aquel partido de práctica yo jugaba de delantero y desde chiquillo recuerdo que era bien rápido, fue así que anoté dos goles y ganamos 2-1. Me ‘jalaron’ a las divisiones de menores del club y de lo que pensé que estaría un mes, me terminé quedando más tiempo”, nos cuenta entre risas. Ese fue el primer peldaño, luego formaría parte de Sport Boys, pero el salto que más recuerda fue con Juan Aurich. Ojo, también defendió las camisetas de Sporting Cristal y Universitario.

Josué Estrada, tras su debut en la goleada de Juan Aurich por 3-0 ante Sporting Cristal. (Foto: blog 'El Ciclón del Norte')

El viaje clave a Chiclayo

Antes de que cumpliera la mayoría de edad, Josué Estrada ya entrenaba con el elenco mayor de Sport Boys, por lo que fue convocado a ser parte de la selección Sub-20. Esa chance le permitió ser visto por otros clubes, como fue el caso de Juan Aurich. El ‘Ciclón’ quería armar una base de chicos que a la larga le permita seguir ganando títulos: “La propuesta que tenían era muy buena y el club estaba bien posicionado, así que tomé la decisión de irme a probar nuevas cosas con 17 años”.

En aquella etapa compartió con José Manzaneda, Ítalo Regalado, Steven Rivadeneyra y Aldair Salazar. “Fue muy difícil al inicio, porque me tocó irme de un día para otro. Llegué a una especie de casa-hogar, como le solíamos llamar. Éramos 30 jugadores los que vivíamos allí”, mencionó.

Las cosas en aquel arranque salieron como esperaba: en el 2012 fue campeón del torneo de Reservas y al año siguiente hizo su debut soñado: el 3 de marzo del 2013, el ‘Ciclón’ derrotó 3-0 a Sporting Cristal: “Reemplazar a un maestro como Roberto Guizasola es una meta que he alcanzado”. Como aquel día de prueba junto a hermano Javier en Alianza Atlético, aquella jornada ante los rimenses tampoco olvidó.

La influencia de Ricardo Gareca

Ahora, no todo fue en ascenso durante su carrera. Durante el 2018 jugó Segunda División con el cuadro chiclayano. Por ello, la oportunidad que se le presentó con UTC no la quiere desaprovechar: su regularidad le ha permitido estar en el universo de Ricardo Gareca. “Mi familia y mi trabajo me cambiaron de chip y gracias a ello se me han dando las cosas. [...] Los microciclos han sido parte de ese aprendizaje, porque me sirvieron para conocer cómo se trabaja en la Selección. Primero te enseñan su idea de juego y luego cómo debes cuidarte y ser un mejor profesional”.

Si bien muchos futbolistas tienen pensado seguir relacionados al deporte, pocos saben a qué apuntar. Para Josué Estrada fue clave entender la importancia de la formación de un buen deportista, por lo que no dudó en empezar a estudiar para ser director técnico. “Me interesa la parte formativa y cómo desde pequeños se puede moldear eso. Es algo que aprendí en Sporting Cristal y que me gustaría desarrollar”, nos confiesa. Josué tiene claro su presente y su futuro.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR