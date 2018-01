UTC: Once Caldas no pudo viajar a Cajamarca para la 'Tarde del Gavilán'

Once Caldas era el invitado de UTC en la 'Tarde del Gavilán', pero el cuadro colombiano no pudo viajar a Cajamarca por problemas logísticos y de conexiones. Ante esto tuvo que cancelar su presencia en la presentación del plantel nacional.

El cuadro colombiano, a través de sus redes sociales, dio a conocer las razones de su no viaje a Cajamarca y pidió disculpas a la directiva y a los hinchas del UTC.



"Por razones de logística y conexiones, el equipo no pudo viajar de Lima a Cajamarca, en Perú, esta madrugada como estaba programado, motivo por el cual el partido amistoso que tenía previsto realizar hoy a las 3:30 de la tarde, con el club UTC, no podrá realizarse", reza parte del comunicado de Once Caldas.

El plantel de Once Caldas, que jugó ante Melgar el último miércoles, permanecerá en nuestra capital y el sábado se trasladará a Puno donde participará en la presentación de Binacional. El encuentro está programado para el domingo, a las 3:00 p.m., en el estadio Modelo de Ilave.

Comunicado 26 de enero 2018. El equipo no pudo viajar a Cajamarca, Perú. El partido amistoso ante la UTC de Cajamarca no se podrá realizar. La institución ofrece disculpas a la dirigencia y afición del club peruano. pic.twitter.com/NaG5aLJ7DS — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 26 de enero de 2018

