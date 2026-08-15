UTC se queda con 10: Muñoz fue expulsado por fuerte plancha a Garcés tras revisión del VAR| (Video: L1 MAX)
UTC se queda con 10: Muñoz fue expulsado por fuerte plancha a Garcés tras revisión del VAR| (Video: L1 MAX)

se quedó con diez jugadores ante . A los 56 minutos, Adolfo Muñoz fue protagonista de una fuerte acción al disputar un balón dentro del área y terminar impactando con la plancha en la canilla de Renzo Garcés. La jugada tuvo que ser revisada por el VAR, que llamó a Joel Alarcón para que observara la acción en el monitor. Tras revisar las imágenes, el árbitro decidió modificar su decisión y expulsó a Muñoz, dejando a UTC con un hombre menos. La tarjeta roja complicó aún más al conjunto cajamarquino, que en ese momento perdía 1-0 ante Alianza Lima y tuvo que afrontar el resto del encuentro en inferioridad numérica.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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