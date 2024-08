UTC vs. ADT se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 20 de agosto de 2024 por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Germán Contreras Jara. El partido está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

UTC Cajamarca ocupa el décimo cuarto lugar en la tabla con ocho puntos obtenidos en siete partidos. En su último encuentro, el equipo logró un empate 1-1 contra Comerciantes Unidos. A pesar de este punto adicional, UTC Cajamarca necesita mejorar su rendimiento para escalar posiciones en la clasificación y acercarse a los equipos de arriba.

La búsqueda de victorias se torna crucial para que puedan avanzar en la tabla y alcanzar sus objetivos en el Torneo Clausura. Ha convertido 10 goles y le han convertido 8. Además, tuvo un cambio de DT tras la salida de Carlos Ramacciotti por malos resultados.

ADT Tarma viene de empatar de local por 1-1 contra Melgar. Este resultado extendió a cuatro partidos su racha sin victorias, con un balance de 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas. A pesar de estos resultados adversos, ADT Tarma se mantiene en el quinto lugar de la tabla, con 11 puntos acumulados en las siete jornadas disputadas.

El equipo buscará romper esta racha negativa y recuperar el buen rendimiento para seguir en la lucha por los primeros puestos. Ha anotado 7 goles y le han convertido 8. Además, los dirigidos por Wilmar Valencia quieren seguir vigente en su lucha por torneos internacionales.

UTC: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 15/8/2024 Comerciantes Unidos 1-1 UTC Clausura 2024 9/8/2024 UTC 3-1 Unión Comercio Clausura 2024 4/8/2024 Universitario 1-0 UTC Clausura 2024 1/8/2024 UTC 1-1 Alianza Atlético Clausura 2024 25/7/2024 César Vallejo 2-0 UTC Clausura 2024

ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 16/8/2024 ADT 1-1 Melgar Clausura 2024 10/8/2024 Alianza Lima 0-0 ADT Clausura 2024 4/8/2024 ADT 1-2 Atlético Grau Clausura 2024 31/7/2024 Mannucci 3-2 ADT Clausura 2024 27/7/2024 ADT 2-1 Los Chankas Clausura 2024

UTC vs. ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 16/3/2024 ADT 2-1 UTC Apertura 2024 28/8/2023 ADT 0-0 UTC Clausura 2023 8/4/2023 UTC 1-0 ADT Apertura 2023 8/1/2023 ADT 0-2 UTC Amistoso 20/10/2022 UTC 2-2 ADT

¿A qué hora juegan UTC vs. ADT?

Siguiendo con la programación, UTC vs. ADT se disputará el martes 20 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver UTC vs. ADT?

Por la fecha 8, UTC vs. ADT será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿En dónde jugarán Unión Comercio vs. Sport Huancayo?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR