Este domingo 18 de agosto fue un día feliz para Oliver Sonne, no solo porque Silkeborg IF tuvo una contundente victoria por 4-1 sobre el FC Nordsjælland, sino también porque anotó el gol del empate transitorio y confirmó que está pasando por un gran momento en la Superliga de Dinamarca. No obstante, aunque tiene contrario vigente hasta mediados del 2026, la prensa danesa mencionó hace poco que hay interés de otros clubes para hacerse con sus servicios.

Aunque no se revelaron los nombres de los equipos que están detrás del lateral danés-peruano, estaba claro que su rendimiento lo ayudaría a que llamase la atención de otras ligas de mayor nivel que la de Dinamarca. En tal sentido, luego del reciente triunfo del Silkeborg, Sonne compareció ante los medios de comunicación y explicó cuál es la verdad sobre su futuro.

“Ha habido algunos momentos en todo esto en relación con los partidos europeos importantes, pero ahora estamos fuera, por lo que está claro que ahora es una situación diferente”, apuntó, refiriéndose a la posibilidad de cambiar de aires tras la eliminación del Silkeborg de los certámenes internacionales. Recordemos que la institución danesa quedó fuera de la Europa League y la Conference League.

Eso sí, Sonne se mostró agradecido con el buen ambiente que vive dentro de su actual club e hizo un breve repaso de su último año, incluyendo el título de la Copa de Dinamarca que levantó en la temporada, donde anotó el gol del triunfo. “Si miro hacia atrás en mi etapa en Silkeborg, he tenido algunos años realmente buenos con muchos goles y asistencias”, agregó.

Entrando a su cuarta temporada en Silkeborg, el futbolista de 23 años registra 10 goles y 12 asistencias desde su debut, por lo que es notorio su nivel de influencia en la ofensiva a pesar de jugar como lateral. Precisamente tocó ese tema y comentó que le pone muy contento seguir aportando para que su equipo sume triunfos en el campeonato. “Estoy increíblemente feliz de poder darle eso al equipo”, sentenció.

El mercado de fichajes en Dinamarca se cierra el próximo 2 de septiembre, por lo que todavía hay tiempo para conocer cuál será el destino de Oliver Sonne si es que decide dejar Silkeborg. Un detalle no menor es que su relación con los directivos del club es de las mejores, por el tiempo que lleva jugando ahí y lo que ha demostrado dentro del campo. Incluso este domingo, tras el partido contra el FC Nordsjælland, le regalaron un arreglo floral por llegar a los 100 partidos el club.

Por otro lado, hay que decir que está cantada la convocatoria del ‘Vikingo’ para los próximos partidos de la Selección Peruana, por la fecha doble de septiembre de las Eliminatorias 2026. El lateral disputó la Copa América 2024 con la ‘Bicolor’ y fue titular en el último duelo de la fase de grupos frente a Argentina, donde los campeones del mundo se impusieron por 2-0, Todo está manos de Jorge Fossati, quien ya dijo en su momento que lo tiene en consideración dentro de su plantel. Recordemos que Perú enfrentará a Colombia y Ecuador, el viernes 6 y el martes 10 del próximo mes, respectivamente.

Oliver Sonne disputó la Copa América 2024 con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Qué se le viene a Silkeborg?

Luego de vencer por 4-1 al FC Nordsjælland, Silkeborg volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite al Vejle por la sexta jornada de la Superliga de Dinamarca. Dicho compromiso está programado para el domingo 25 de agosto desde las 7:00 a.m., se disputará en el Vejle Stadion y por el momento no hay ninguna señal televisiva que lo transmita para Latinoamérica. Eso sí, podrás seguir todas las plataformas de Depor para estar al tanto de la actuación de Oliver Sonne.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR