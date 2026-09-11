Escándalo, polémica y agresión al árbitro en Cajamarca: vergonzoso momento en el UTC vs. Juan Pablo II. (Video: L1 Max)
Escándalo, polémica y agresión al árbitro en Cajamarca: vergonzoso momento en el UTC vs. Juan Pablo II. (Video: L1 Max)

El encuentro entre y tuvo un final marcado por la tensión en Cajamarca, luego de una fuerte discusión entre jugadores, integrantes de ambos equipos y el árbitro Jesús Cartagena. Los reclamos subieron de tono hasta generar una bronca en el campo de juego, situación que obligó a suspender el compromiso. El incidente generó momentos de mucha tensión entre los protagonistas, mientras se esperaba una decisión sobre la continuidad del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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