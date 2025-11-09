UTC vs. Sport Huancayo por Liga 1. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 18 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, DGO, Zapping y Claro Video. Este encuentro está pactado para el domingo 9 de noviembre desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. ¡No te lo pierdas!

UTC vs. Sport Huancayo por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)
