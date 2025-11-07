El Torneo Clausura mantiene su curso y solo quedan dos fechas por disputarse. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, esta jornada podría definir también al primer descendido de la temporada. Todos los detalles en la siguiente nota.

La fecha empieza el viernes 7 de noviembre con el partido de Cusco FC vs. Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dorados necesitan una victoria para volver al segundo lugar de la tabla acumulada. Horas después, Sporting Cristal recibe a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes quieren asegurar su presencia en el play-off de Perú, mientras que el ‘Papá’ quiere meterse a la Copa Sudamericana.

En la noche del viernes, Universitario será premiado de manera oficial en el estadio Monumental, cuando reciba a Deportivo Garcilaso. El equipo crema quiere ganar ante su público, pero el ‘Pedacito de Cielo’ necesita los tres puntos para asegurar zona de Sudamericana.

El sábado tendremos dos partidos claves. Ayacucho FC recibe a Comerciantes Unidos, con la premisa de ganar para salir de zona de descenso. De no conseguir los tres puntos, los ‘Zorros’ complicarán sus chances. Por la tarde, Juan Pablo II recibe a Atlético Grau y los de Chongoyape necesitan los tres puntos, aunque tienen una ligera ventaja en la tabla.

El domingo, UTC se medirá ante Sport Huancayo y la victoria podría asegurarle su permanencia en la Liga 1 para la próxima temporada. Por la tarde, Alianza Atlético recibe a Alianza Universidad y los huanuqueños solo necesitan ganar -sumado a la espera de otros resultados- para mantenerse en primera división.

Por último, ADT vs. Los Chankas se verán las caras el lunes 10 de noviembre, desde el estadio Unión de Tarma. Cabe resaltar que en esta fecha descansarán Alianza Lima y Melgar. Eso sí, el cuadro rojinegro ya culminó su participación en el Torneo Clausura.

Partidos reprogramado de la fecha 18:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 7/11 1:00 p.m. Cusco FC vs. Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 7/11 3:15 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo L1 MAX 7/11 9:00 p.m. Universitario vs. Deportivo Garcilaso Monumental GOLPERU 8/11 1:00 p.m. Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos Las Américas L1 MAX 8/11 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Atlético Grau Campeones del 36 L1 MAX 9/11 1:00 p.m. UTC vs. Sport Huancayo Germán Contreras L1 MAX 9/11 3:15 p.m. Alianza Atlético vs. Alianza Universidad Campeones del 36 L1 MAX 10/11 3:00 p.m. ADT vs. Los Chankas Unión de Tarma L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 15 12 3 0 28 10 18 39 2 Cusco FC* 15 9 3 3 24 14 10 30 3 Alianza Lima 16 8 4 4 27 19 8 28 4 Sporting Cristal 15 7 4 4 25 11 14 25 5 Melgar 17 6 7 4 24 17 7 25 6 Cienciano 15 7 3 5 22 18 4 24 7 Garcilaso 16 6 6 4 20 21 -1 24 8 Los Chankas 15 8 0 7 18 26 -8 24 9 Comerciantes Unidos 15 6 4 5 17 21 -3 22 10 ADT 15 6 3 6 18 20 -2 21 11 Alianza Atlético 15 4 5 6 12 11 1 17 12 Atlético Grau 15 4 4 5 17 19 -2 16 13 Sport Boys* 15 4 4 7 13 20 -7 16 14 Sport Huancayo* 15 4 3 8 24 26 -2 15 15 Ayacucho FC 15 4 2 9 15 24 -9 14 16 Alianza Universidad 15 4 2 9 19 31 -12 14 17 UTC 15 3 4 8 15 21 -6 13 18 Juan Pablo II* 15 2 5 8 10 19 -9 11 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78 2 Alianza Lima 34 19 8 7 48 30 18 65 3 Cusco FC * 33 19 7 7 58 34 24 64 4 Sporting Cristal* 33 17 6 10 56 35 18 57 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 15 56 6 Alianza Atlético* 33 15 6 12 40 29 11 51 7 Garcilaso 34 14 9 12 48 40 8 51 8 Cienciano 33 12 11 10 51 43 8 47 9 Los Chankas 33 13 8 12 42 51 -9 47 10 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45 11 ADT 33 12 9 12 42 50 -8 45 12 Atlético Grau 33 9 11 13 40 43 -3 38 13 Sport Boys* 33 9 9 15 39 48 -9 36 14 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34 51 -19 33 15 UTC * 33 8 8 17 33 56 -23 32 16 Juan Pablo II 33 7 9 17 30 47 -17 30 17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29 51 -22 29 18 Alianza Universidad 33 6 7 20 34 64 -27 25 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

