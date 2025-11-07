El Torneo Clausura mantiene su curso y solo quedan dos fechas por disputarse. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, esta jornada podría definir también al primer descendido de la temporada. Todos los detalles en la siguiente nota.
La fecha empieza el viernes 7 de noviembre con el partido de Cusco FC vs. Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dorados necesitan una victoria para volver al segundo lugar de la tabla acumulada. Horas después, Sporting Cristal recibe a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes quieren asegurar su presencia en el play-off de Perú, mientras que el ‘Papá’ quiere meterse a la Copa Sudamericana.
En la noche del viernes, Universitario será premiado de manera oficial en el estadio Monumental, cuando reciba a Deportivo Garcilaso. El equipo crema quiere ganar ante su público, pero el ‘Pedacito de Cielo’ necesita los tres puntos para asegurar zona de Sudamericana.
El sábado tendremos dos partidos claves. Ayacucho FC recibe a Comerciantes Unidos, con la premisa de ganar para salir de zona de descenso. De no conseguir los tres puntos, los ‘Zorros’ complicarán sus chances. Por la tarde, Juan Pablo II recibe a Atlético Grau y los de Chongoyape necesitan los tres puntos, aunque tienen una ligera ventaja en la tabla.
El domingo, UTC se medirá ante Sport Huancayo y la victoria podría asegurarle su permanencia en la Liga 1 para la próxima temporada. Por la tarde, Alianza Atlético recibe a Alianza Universidad y los huanuqueños solo necesitan ganar -sumado a la espera de otros resultados- para mantenerse en primera división.
Por último, ADT vs. Los Chankas se verán las caras el lunes 10 de noviembre, desde el estadio Unión de Tarma. Cabe resaltar que en esta fecha descansarán Alianza Lima y Melgar. Eso sí, el cuadro rojinegro ya culminó su participación en el Torneo Clausura.
Partidos reprogramado de la fecha 18:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|7/11
|1:00 p.m.
|Cusco FC vs. Sport Boys
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|7/11
|3:15 p.m.
|Sporting Cristal vs. Cienciano
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|7/11
|9:00 p.m.
|Universitario vs. Deportivo Garcilaso
|Monumental
|GOLPERU
|8/11
|1:00 p.m.
|Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos
|Las Américas
|L1 MAX
|8/11
|3:15 p.m.
|Juan Pablo II vs. Atlético Grau
|Campeones del 36
|L1 MAX
|9/11
|1:00 p.m.
|UTC vs. Sport Huancayo
|Germán Contreras
|L1 MAX
|9/11
|3:15 p.m.
|Alianza Atlético vs. Alianza Universidad
|Campeones del 36
|L1 MAX
|10/11
|3:00 p.m.
|ADT vs. Los Chankas
|Unión de Tarma
|L1 MAX
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
