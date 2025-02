Era cuestión de tiempo. En el ojo de la tormenta luego de no cobrar una mano evidente en el partido entre Sport Boys vs. Ayacucho FC, la terna arbitral del encuentro finalmente recibió una sanción por los hechos ocurridos el último sábado 22 de febrero, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Así, dos días después del duelo que terminó en triunfo de los ‘Rosados’, se conoció que el grupo liderado por Jhonathan Zamora en el campo y los jueces del VAR no formarán parte de la próxima jornada (fecha 4) del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1.

Tal como informó el periodista Gustavo Peralta, a través de su cuenta de ‘X’ (exTwitter), tanto la terna arbitral de campo como la que estaba a cargo del VAR en el partido de Sport Boys vs. Ayacucho FC fue suspendida y no verá acción este fin de semana en el torneo peruano, a pesar de haber sido programados en un inicio.

‘’La terna arbitral de campo y VAR del partido Boys vs Ayacucho FC ha sido suspendida. Estaban programados para la fecha 4, pero ya no. Buena decisión’’, informó Peralta, quien calificó como ‘’buena’' la postura que tomaron las autoridades de la Conar, que actualmente es presidida por Winston Reategui.

¿Qué pasó en el Sport Boys vs. Ayacucho FC?

El sábado, Sport Boys venció por 2-1 a Ayacucho FC por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, más allá del gran triunfo de los ‘Rosados’, hubo un sabor amargo por el gol del descuento de los ‘Zorros’, pues debió ser anulado por una evidente mano previo al remate de Joao Villamarín.

La acción se dio a los 46′ del partido, cuando un balón cruzado desde la derecha le choca en la mano a Jiries Salem, lo que provoca que la pelota le llegue perfecta a Villamarín para batir a Steven Rivadeneyra. En primera instancia, Jhonathan Zamora, árbitro principal del duelo, sancionó la mano del ‘9′ de Ayacucho.

Sin embargo, Milagros Arruela, árbitra encargada del VAR, revisó toda la jugada desde la cabina y negó haber visto la mano de Salem, algo que se reveló tras la publicación de los audios del VAR: “Todo en el pie, correcto. No le pega en la mano. Jhonathan, te voy a invitar para que veas, porque no hay mano”.

Revisión del VAR del gol mal convalidado a Ayacucho FC contra Sport Boys. (Video: Conar)

Si bien este gol de Villamarín no cambió el desenlace del partido a favor del Boys, los hinchas ‘Rosados’ terminaron muy indignados porque pudieron haber sido perjudicados si Ayacucho FC empataba o ganaba el encuentro. Ojo, a los 67′ tampoco cobraron un penal a favor de la ‘Misilera’ por una falta sobre Luis Urruti.

Conar reconoció el error del VAR en la Liga 1

Luego de que los audios del VAR fueran revelados, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), se pronunció a través de sus redes sociales. En su mensaje también aceptó que hubo una equivocación por parte de los encargados del VAR, como del árbitro principal del compromiso entre Sport Boys y Ayacucho FC.

“Salió el audio VAR del gol en el Callao. El VAR no utilizó de manera adecuada las cámaras y velocidades para identificar la mano sancionada por el árbitro, quien de la misma manera no solicitó los detalles adecuados que le hubiesen permitido resolver debidamente. Transparencia total”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).





