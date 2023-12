El 19 de diciembre de 2003 quedó grabado como un hito histórico para el fútbol peruano. Con un gol de Carlos Lugo, Cienciano conquistó la Copa Sudamericana, venciendo nada menos que a un gran del continente como River Plate. Las gradas del Estadio Monumental de la UNSA no solo vibraron aquella noche en Arequipa, con epicentro en Cusco, sino que también resonaron a lo largo y ancho del territorio nacional. No faltaban razones para celebrar; era la primera vez que un equipo peruano tocaba la gloria en un torneo internacional. ¿Qué sucedió a lo largo de estos 20 años en el fútbol peruano? Depor Data te lo cuenta en la siguiente nota.

Después del título obtenido por el equipo dirigido por el ya fallecido Freddy Ternero, al año siguiente se prolongó el éxito al vencer a Boca Juniors en la Recopa Sudamericana, un campeonato que enfrentaba a los ganadores de la Sudamericana y la Libertadores de 2003. Sin embargo, desde entonces, ningún equipo ha logrado dar la vuelta olímpica en torneos continentales. Las míticas campañas del ‘Papá’ se vuelven cada vez más distantes, y lamentablemente, nos hemos acostumbrado a fracasar internacionalmente.

Entre 2014 y 2023, un total de 138 equipos peruanos han participado en la Copa Libertadores (67 equipos) y la Copa Sudamericana (71 equipos). Sin embargo, únicamente el 3.6% de estos equipos lograron avanzar a los octavos de final en al menos una de estas competiciones. En la Copa Sudamericana, destacan los logros de Universitario, César Vallejo, Sporting Cristal y Melgar. Por otro lado, en la Copa Libertadores, solo Real Garcilaso logró pasar los octavos de final en la edición de 2013.

Dentro de esta selecta lista, Melgar logró la actuación más destacada al llegar hasta las semifinales en la edición de 2022 de la Copa Sudamericana. Tras asegurar el primer puesto en su grupo, donde eliminó a Racing, el ‘León del Sur’ continuó su recorrido al vencer sin problemas a Deportivo Cali en los octavos de final. En la siguiente etapa, enfrentó un desafío aún mayor contra Internacional de Porto Alegre, al que superó en una emocionante definición por penales en el emblemático estadio Beira-Rio. En las semifinales, Melgar se enfrentó a Independiente del Valle, quien finalmente lo superó, consagrándose como campeón de ese torneo.

Edición Torneo Club Instancia máxima 2011 Copa Sudamericana Universitario Cuartos de final 2013 Copa Libertadores Real Garcilaso Cuartos de final 2014 Copa Sudamericana César Vallejo Cuartos de final 2021 Copa Sudamericana Sporting Cristal Cuartos de final 2022 Copa Sudamericana Melgar Semifinales

El resto de equipos se vieron limitados a quedarse en los cuartos de final, una fase que solo hemos alcanzado en cinco ocasiones desde que Cienciano se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2003. En términos promedio, un equipo peruano ha logrado llegar entre los ocho mejores de un torneo organizado por la Conmebol cada cuatro años. Esta estadística ilustra la realidad de nuestro fútbol en competencias del extranjero.

Peleando los últimos lugares

Si realizamos un análisis entre 2004 y 2023 a nivel sudamericano, podemos identificar tres grupos muy marcados. En primer lugar, se destacan las potencias de Brasil y Argentina, con 106 y 86 equipos respectivamente que lograron llegar entre los ocho mejores en la Copa Libertadores o la Sudamericana. Este dato se respalda con el hecho de que estas dos naciones acumulan el 73% de los títulos, consolidando su supremacía. Brasil contribuye con 59% de los títulos, mientras que Argentina aporta el 41%.

El segundo grupo está conformado por Colombia, Paraguay, Ecuador, Chile y Uruguay. Estos países han logrado, en promedio, contar con al menos un club en los cuartos de final durante el periodo analizado. Además, todos ellos han tenido la satisfacción de contar con al menos un representante en las finales de la Copa Libertadores o la Sudamericana. A excepción de Paraguay y Uruguay, el resto de estos países registraron un equipo campeón en los últimos 20 años.

En el último grupo, encontramos a Perú liderando con cinco equipos, seguido por Bolivia con cuatro clubes y Venezuela en la última posición con tres. Incluso sumando los registros de estos tres países, no logran igualar la presencia en instancias avanzadas alcanzada por los representantes chilenos. Estas cifras destacan la preocupante disparidad en el rendimiento internacional de los equipos de estos países. Es particularmente llamativo en el caso peruano, que a pesar de contar con Cienciano como campeón continental, muestra un contraste marcado en comparación con otros países de la región.

País Equipos Brasil 106 Argentina 86 Colombia 23 Paraguay 23 Ecuador 16 Uruguay 15 Chile 14 Perú 5 Bolivia 4 Venezuela 3

Palabra autorizada

Para respaldar aún más este artículo, sostuvimos una conversación con Julio García, una figura destacada del equipo Cienciano que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2003. Buscábamos obtener una explicación sobre lo que sucedió en el equipo tras este histórico logro, que hasta la fecha no ha sido igualado por ningún otro club peruano.

“Lamentablemente, lo que podría haberse convertido en un mito dentro del fútbol peruano se dejó escapar, algo que también sucedió con la clasificación de Perú mundial de 2018. En realidad, siento que no se aprovechó adecuadamente esa oportunidad, y eso es algo realmente lamentable”.

El ‘Pincel’ también explicó por qué Cienciano no pudo mantener su fortaleza a nivel internacional a pesar de haber logrado dos títulos continentales.

“De alguna manera, si bien ese título proporcionó un impulso, no fue suficiente para competir a nivel internacional con la misma prestancia, temperamento y estructura que otros equipos. En realidad, no había un trabajo de base sólido que respaldara la institución. Aunque ganamos más dinero, la falta de una estructura bien constituida resultó en lo que sucedió. Se gastó todo el dinero que ingresaba en la conformación de buenos equipos, pero no se invirtió en la generación de infraestructura, un complejo propio ni siquiera un local propio. Esto llevó a la acumulación de deudas que, en última instancia, condenaron al equipo al descenso”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO