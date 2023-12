Si bien algunos cuestionaron su continuidad debido a su edad –en abril del 2024 cumplirá 40 años–, desde que Hernán Barcos llegó a Alianza Lima no ha hecho más que demostrar que es como el buen vino y que por más que pasen los calendarios él se las seguirá arreglando para ser determinante. Pasó este 2023, cuando muchos creyeron que tendría un rol secundario y terminaría desplazado por Pablo Sabbag. Así pues, su renovación por una temporada más caía de maduro y el último jueves se oficializó en las redes sociales del club.

El ‘Pirata’ no solo es sinónimo de goles –hoy es el máximo goleador extranjero de los ‘blanquiazules’ con 46 anotaciones–, sino también de profesionalismo y respeto por lo que significa defender los colores de Alianza Lima. En días difíciles, donde los resultados no se daban, él respondió frente al arco rival, no apareciendo en videos de fiestas o festejando cuando el cuerpo necesitaba descansar.

Por tal motivo, su renovación va más allá de su importancia en la delantera del plantel de Alejandro Restrepo. Este equipo necesita un referente, alguien que dignifique la profesión y sea un ejemplo para los más chicos. Hernán Barcos reúne esas condiciones y seguramente sabrá hacerse cuando más lo necesiten, ya sea de titular o suplente.

Anoche, luego de que se confirmara la extensión de su vínculo contractual por un año más, el atacante argentino –que está próximo a recibir su DNI peruano cuando se consume su nacionalización– utilizó su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) para mostrarse agradecido por esta responsabilidad que le toca asumir. Asimismo, le dejó un mensaje a los hinchas victorianos.

“Muchas gracias, Alianza Lima, por un año más de historia, de trabajo, profesionalismo y sobre todo mucho amor y respeto por esta camiseta. Gracias a todos por los mensajes y que el 2024 esté lleno de felicidad. Arriba Alianza”, sostuvo el ‘Pirata’, quien llegó para la campaña del 2021 y desde entonces ha sido clave para que los victorianos sumen dos títulos más en su palmarés.

En cuanto a números, como ya lo dijimos, el nacido en Córdoba es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima con 46 tantos. Asimismo, en un total de 109 partidos oficiales disputados –sumando Liga 1 Betsson y Copa Libertadores–, también registra 21 asistencias. Solo en la temporada 2023 se dio el lujo de firmar 17 anotaciones y servir 6 pases de gol, comenzando el año como suplente.

Hernán Barcos suma dos títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: GEC)





¿Qué otros jugadores renovaron con Alianza Lima?

El jueves fue un día de renovaciones en Alianza Lima, pues además de Hernán Barcos, Pablo Sabbag y Ángelo Campos extendieron sus contratos por una temporada más. Con esto, los ‘Íntimos’ han asegurado a tres jugadores en posiciones claves y esperan poder incorporar a otros elementos más para que Alejandro Restrepo cuente con un plantel amplio, considerando que tendrá dos retos en simultáneo.

En cuanto a las altas, de momento solo se anunciaron los fichajes de Renzo Garcés y Kevin Serna, mientras que Catriel Cabellos, quien ayer entrenó a la par de sus compañeros en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín, será presentando pronto. El mediocampista de 19 años arriba a La Victoria proveniente de Racing Club y llegará cedido por todo el 2024 con la consigna de ganarse un lugar en el equipo titular.





