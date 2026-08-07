Desde el Estadio Monumental, Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasaro el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estuvo disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual pudiste acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, pudiste mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y Liga 1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Universitario vs. Sporting Cristal: previa del partido

¿Cómo ver L1 MAX para seguir Universitario vs. Sporting Cristal?

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, será transmitido EN VIVO por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias tanto por televisión como por la plataforma digital del canal.

¿Cómo ver Universitario vs. Sporting Cristal por DIRECTV y DGO?

Los clientes de DIRECTV podrán sintonizar L1 MAX desde su servicio de televisión por suscripción. Asimismo, quienes cuenten con acceso a DGO podrán disfrutar del partido en vivo desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

¿Cómo ver L1 MAX por Movistar TV?

Los usuarios de Movistar TV también podrán seguir Universitario vs. Sporting Cristal a través de L1 MAX, disponible dentro de la programación del operador. Además, podrán acceder a la señal desde las plataformas digitales habilitadas para sus clientes.

¿Cómo ver L1 MAX por Claro TV?

Los clientes de Claro TV que tengan incluido L1 MAX en su paquete de canales podrán ver el encuentro en vivo. La disponibilidad del canal dependerá del plan contratado con el operador.

¿Cómo ver Universitario vs. Sporting Cristal por la plataforma L1 MAX?

La plataforma de streaming L1 MAX permitirá seguir el compromiso en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet. Solo será necesario iniciar sesión con una suscripción activa para acceder a la transmisión oficial.

¿Cómo ver L1 MAX desde el celular o una Smart TV?

Los aficionados podrán descargar la aplicación oficial de L1 MAX en dispositivos Android, iPhone, tablets y Smart TV compatibles para disfrutar del partido entre Universitario y Sporting Cristal en alta definición.

¿Qué necesito para ver Universitario vs. Sporting Cristal?

Para acceder a la transmisión oficial del encuentro es necesario contar con una suscripción vigente a L1 MAX o con un plan de un operador autorizado, como DIRECTV, Movistar TV o Claro TV, que incluya el canal dentro de su programación.

¿En qué dispositivos puedo ver L1 MAX?

La transmisión de Universitario vs. Sporting Cristal estará disponible en televisores, computadoras, laptops, celulares Android, iPhone, tablets y Smart TV mediante la aplicación oficial de L1 MAX o a través de los servicios digitales de los operadores compatibles.

Liga 1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, DGO y Claro Video para ver el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. (Video: Universitario)