El programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ha desatado diversos comentarios de usuarios en las redes sociales por sus entrevistas, siendo una de las que más resaltó fue la de Christian Cueva. En la cita con ‘Jeffry’ y ‘Cucurucho’, ‘Aladino’ se animó a hablar sobre Waldir Sáenz y minimizó su trayectoria como futbolista, haciendo alusión que no le fue bien cuando estuvo en Argentina (Unión de Santa Fe) y Estados Unidos (Colorado Rapids). Ante esta situación, el goleador histórico de Alianza Lima no tardó en responder al actual convocado a la Selección Peruana, quien espera recuperar su mejor versión futbolística.

“No me molestó. Me hubiese molestado si venía de Claudio (Pizarro), de Jefferson (Farfán), de Paolo (Guerrero), pero no. Es decir, no me molesta, porque él no ha nacido en Alianza”, contó en el programa De Taquito, de Carolina Salvatore, tras declaraciones vertidas el pasado domingo 2 de junio, en el canal de YouTube de ‘La Foquita’.

Waldir mencionó, a su vez, que se reconoce como un ídolo del fútbol peruano y jugadores como Jefferson Farfán yPaolo Guerrero han seguido sus pasos. Haciendo caso omiso a opiniones, ‘Wally’ destacó que tiene un carrera ganada en Alianza Lima.

“Soy referente de muchos chicos que han nacido en Alianza Lima. Nosotros hemos estado ahí en su crecimiento: Jefferson, Paolo, Cruzado, los Guizasola y Carlitos Fernández. Los comentarios de uno que no ha nacido en Alianza me tiene sin cuidado”.

¿Qué dijo Cueva sobre Waldir?

En una de las secuencias de Enfocados, la cual se caracteriza por preguntas al invitado para conocer su perspectiva respecto a la comparación de su carrera con la de otros jugadores, Cueva fue consultado sobre qué piensa de un mano a mano entre lo que hizo él y Waldir. Con un gesto que generó revuelo en las redes sociales, Christian minimizó lo hecho por Sáenz.

A modo de broma y riéndose junto a Farfán y Guizasola, ‘Cuevita’ sostuvo que el nombre de ‘Wally’ debió estar al inicio de las preguntas y no al final, más allá de que sea el ídolo de los dos exjugadores que lo estaban entrevistando. “Me voy a pasar a retirar, hermano. Acabo bien contigo, con Paolo Guerrero. Eso ponlo al principio. Con todo respeto, yo se que es su ídolo, pero no seas malo”, manifestó.

Si bien los conductores pidieron que tuviera respeto con Waldir, pues es el goleador histórico de Alianza e ídolo de muchos jugadores que pasaron por la institución victoriana, ‘Aladino’ fue más allá y agregó que en el exterior el exdelantero no rindió. “¿Y afuera?”, dijo, generando cierta indignación por parte de sus entrevistadores.

La posible convocatoria a la Copa América

Por otro lado, dejando de lado los comentarios redes sociales, en los últimos días se habla de la inclusión de Christian Cueva en la lista de convocados de la Copa América 2024. Jorge Fossati lo incluyó en la lista de amistosos ante Paraguay y El Salvador, a la espera de la recuperación del futbolista de la Blanquirroja. No obstante, esta situación no sería justa para otros futbolistas, según Waldir.

“No me parece, porque es faltar el respeto a muchos jugadores que están en actividad. Si tiene continuidad, si te marca la diferencia, bueno. Pero si no tiene continuidad, cómo te va a marcar la diferencia. Yo creo que es una falta de respeto al futbolista que está en actividad o a los futbolistas que pueden ser convocados”, agregó poniéndole fin al tema de Christian Cueva con él.





