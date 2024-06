Durante las últimas horas, las redes sociales se vieron encendidas a raíz de unas recientes declaraciones de Diego Penny en el adelanto del programa Enfocados, el cual se transmitirá este domingo a través de YouTube. En dicho corte de video, el actual portero de Deportivo Garcilaso habló de su pasado, sus inicios en el fútbol y recordó muchas anécdotas. Sin embargo, cuando le tocó responder el ping-ping sobre la comparación de su carrera con otros porteros, tuvo algunas palabras fuertes en contra de Erick Delgado, las mismas que no tardaron en tener respuesta por parte del ‘Loco’.

Dentro de los argumentos que soltó Diego Penny para decir que su carrera fue mejor que la de Erick Delgado, sostuvo que él salió campeón con clubes de provincia y eso, según su mirada, es mucho más complicado que campeonar con equipos de la capital. Asimismo, agregó que él sí tuvo la oportunidad emigrar al exterior y jugar dos años fuera del Perú. “Yo he sido campeón con equipos de provincia, que es más difícil. A mí me tocó salir al extranjero”, manifestó, ante las risas de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores del programa.

A lo que el ‘Flaco’ hizo referencia, fue a su título nacional con Juan Aurich en el 2011, además del Torneo Clausura que ganó con Coronel Bolognesi de Tacna en el 2007, así como el Torneo de Verano y Torneo Clausura que se llevó con Melgar en la temporada 2018. En cuanto a su salida al extranjero, el guardameta de 40 años llegó a jugar por el Burnley de Inglaterra entre el 2008 y 2010, disputando 10 partidos en la categoría Sub-21, un partido en la Championship (Segunda División) y otros tres divididos en la EFL Cup (2) y la Premier League (1).

Evidentemente eso no fue todo, porque cuando Jefferson Farfán hizo la pregunta sobre si Erick Delgado no había emigrado fuera del Perú, Diego Penny disparó: “Bueno, de repente de vacaciones”. Esto, por supuesto, no iba a quedar aquí ya que el ‘Loco’ vio dicho video y rápidamente reaccionó en su programa Ni Loco Ni Santo, que también se emite en YouTube. En primer lugar, transmitió un video recopilatorio con los ‘bloopers’ más recordados del ‘Flaco’, generando varios comentarios en el buzón de la transmisión en vivo.

En esa misma línea, Delgado, sacó todo su arsenal y no se guardó nada para ‘cuadrar’ a Penny. “Tú puedes hablar del extranjero, te llevaron porque medías 1.97 metros, y creyeron que estaban contratando a (Thibaut) Courtois –actual portero del Real Madrid–. Cuando se dieron cuenta, te pusieron un partido y te metieron cinco, te devolvieron”, arremetió, provocando las carcajadas de sus panelistas.

Erick Delgado tuvo un breve paso por el Burnley de Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Fiel a su estilo, la efusividad le sobrepasó a Erick Delgado y no paró hasta hablar de los inicios de Diego Penny en el fútbol, cuando ambos compartieron vestuarios en Sporting Cristal. “Dices que estabas saliendo campeón en provincias. Cuando yo a los 18 años estaba tapando en primera, saliendo campeón, tu estabas en infantiles y ni eras titular. Es más, te enseñaron a tapar la pelota”, agregó, evidenciando su molestia.

Además le sacó en cara que las posibilidades que tuvo para debutar en Primera División se lo debe al preparador de arqueros Elías Acevedo, el popular ‘Neneka’. “Recuerda que le debes un montón a ‘Neneka’, que te hizo poner en el arco. Te invitaron un día a Primera División y te quedaste por eso. Jefferson (Farfán) se ha quedado callado, pero él sabe. Hasta él te decía que eras ‘mano de picarón’ porque no agarrabas una”, añadió.

Finalmente, Delgado comparó su importancia en la historia reciente de Sporting Cristal, en comparación de lo que hizo Penny, más allá de que salió tres veces campeón nacional con los rimenses. “Mientras yo tapé en Cristal por diez largos años, tú te fuiste a Bolognesi a ver si podías tapar y por ese tamaño te pusieron. Tú no puedes sentarte conmigo en la misma mesa. Cuando hablan de los mejores arqueros de Cristal nombran a Julio César Balerio, Ramón Quiroga, Rafael Asca y Erick Delgado, a ti ni te mencionan, no existes. Deberías saber escoger tus batallas”, sentenció.

Erick Delgado salió campeó nacional con Sporting Cristal en tres oportunidades. (Foto: GEC)





El presente de Diego Penny

Tras su paso por Alianza Atlético en la temporada 2022, Diego Penny fichó por el recién ascendido Deportivo Garcilaso en el 2023, donde continúa hasta la actualidad. En lo que va de la presente campaña de la Liga 1, el ‘Flaco’ ha disputado 16 compromisos, 11 por el torneo local y cinco por la Copa Sudamericana, encajando 21 goles y solo dejando su portería en cero en cinco oportunidades. Un detalle no menor es que en este curso, fue expulsado en tres ocasiones en el campeonato nacional.





