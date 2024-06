Universitario de Deportes ya comenzó a mover sus fichas en este mercado de pases. Todavía no ha anunciado una contratación, pero sí una salida y la otra lo hará muy pronto. Esta semana se conoció que José Bolívar fue prestado a la Universidad César Vallejo y este miércoles 5 de junio se confirmó que Piero Guzmán también se va en calidad de préstamo a Cusco FC. El exjugador de Pirata FC apenas ha jugado un partido en las 17 fechas del Torneo Apertura (certamen que los cremas ganaron). Por tal motivo, llegará a la ciudad imperial con el objetivo de ganarse un puesto en el once titular.

Guzmán ha jugado 24 partidos con la ‘U’ entre 2022 y 2023. Sin embargo, en este 2024, Fabián Bustos no lo ha tenido en cuenta y apenas disputó un solo duelo, que fue en el 1-0 sobre Alianza Atlético en el Monumental. En aquel duelo, el defensor reemplazó a Aldo Corzo y jugó al lado de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Tuvo una actuación aceptable y se ganó los aplausos de la hinchada.

Luego, el defensor solo ha estado en el banco de suplentes y en algunos partidos no fue convocado. Ha sido paciente, esperando una oportunidad, pero esta nunca llegó y no le quedó más remedio que negociar su préstamo para tener actividad en el campo de juego. Está claro que va a ser difícil ganarse un puesto en el once crema, teniendo en cuenta que la línea defensiva está conformada por los tres experimentados futbolistas.

Las salidas de los defensores Guzmán y Bolívar dejan un espacio en esta zona del campo y Universitario tiene planeado cubrirlo con Gustavo Dulanto. Se conoció que ya hubo un contacto entre la institución y el jugador para que vuelva a Ate. Hasta la fecha, el zaguero de 29 años forma parte de los entrenamientos del equipo de reserva y se pudo conocer que su lesión ya es cosa del pasado.

Por otro lado, el vigente campeón nacional también tiene en carpeta a Luis Iberico, que actualmente es jugador del Riga FC de Letonia. Los directivos también han hecho público su gusto por el futbolista nacional. Por ejemplo, en una reciente entrevista en L1 MAX, Jean Ferrari, administrador de los merengues, dijo que el exfutbolista de Melgar es alguien que le “encanta” como posible refuerzo para el Clausura.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





