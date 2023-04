Universitario de Deportes logró un importante empate ante Deportivo Garcilaso (0-0), en la ciudad de Cusco. El cuadro dirigido por Jorge Fossati no solo aguantó los 3 300 metros de altura, sino también cumplió la misión con 10 hombres desde el minuto 50 (fue expulsado Nelson Cabanillas). Para que se logre dicho resultado, el zaguero paraguayo Williams Riveros fue clave: anticipó en más de una oportunidad y se impuso en los balones aéreos. Sin duda una palabra autorizada para hablar del presente crema y, claro, de lo que se viene en la Copa Sudamericana.

“Fue un partido muy difícil, complicado, más aún cuando quedamos con uno menos. El partido fue más complicado y se valora el punto. El equipo está bien, cada día va a agarrando más confianza con el juego que pide el profesor. Hay que trabajar en lo que se viene y ganar”, mencionó el defensor. Ojo, los cremas por ahora registran 16 unidades en la Liga 1.

Por otro lado, el zaguero guaraní le restó importancia a las críticas que aparecieron en sus primeros partidos con el cuadro crema. Y es que por ahora solo se encuentra enfocado en lo que será el debut de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, por Copa Sudamericana.

“Yo no miro esas cosas, trato de trabajar y servir al equipo. De mi parte van a recibir lo mejor y seguiré trabajando para eso. Hay que hacer un partido inteligente, no alocarnos. Tratar de no perder. Nosotros vamos a ir a imponer nuestro juego, siendo inteligentes. Trataremos de traer el resultado que queremos”, dijo a la salida del aeropuerto.

Urruti ya piensa en la Sudamericana

Para Universitario de Deportes, el duelo ante Deportivo Garcilaso significó un buen resultado por la rigurosidad de los 90 minutos: el rival es uno de los que pelea en lo más alto del certamen y el cotejo de desarrolló a 3 300 metros de altura. Y en medio de ello, Luis Urruti confirmó que el equipo ya se encuentra enfocado en lo que será el próximo reto: Gimnasia y Esgrima de la Plata.

“Partido difícil. Con 10 jugadores supimos aguantar el resultado. Este punto a lo lejos va a ser positivo. Ahora pensar en el día miércoles, que se viene el debut en la Copa Sudamericana”, dijo el futbolista uruguayo, quien se perfila a ser uno de los titulares de Jorge Fossati frente al conjunto argentino.

