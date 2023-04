Vencer esta noche (7:00 pm.) a Cienciano en Matute será vital para Alianza Lima. No solo porque le permitirá al equipo blanquiazul tomar la punta en solitario de la Liga 1 (tras los empates de Universitario y Sporting Cristal), sino que además, será el envión anímico perfecto de cara al inicio de la Copa Libertadores: su debut es este martes ante Paranaense. No obstante, confiando en la jerarquía y amplitud de su plantel, Guillermo Salas realizará algunos cambios con la finalidad de cuidar a piezas fundamentales y que alguna razón, no están al 100%. ¿Jugará Christian Cueva?, ¿Cómo se encuentran Pablo Sabbag y Gino Peruzzi?

Christian Cueva sufrió un golpe en la rodilla ante Atlético Grau, y si bien ha estado entrenando a la par con el equipo a lo largo de la semana, la idea del comando técnico es no forzarlo para que pueda llegar al 100% al arranque de la Copa Libertadores. Es por ello que esta noche no iría desde la partida y en su reemplazo jugaría Andrés Andrade.

Por su parte, Pablo Sabbag, quien -también- tuvo que ser cambiado en Piura para el segundo tiempo, tampoco estaría en el ‘11′ titular, pero sí Hernán Barcos. En tanto, Gino Peruzzi -sufrió un esguince en el tobillo derecho- no arrancará y continuará por la banda derecha Edinson Chávez.

Cabe resaltar que en el caso de los tres futbolistas, su proceso de recuperación está bastante avanzado. La decisión del comando técnico pasa por la necesidad de tenerlos en óptimas condiciones este martes ante Atlético Paranaense.

Alianza Lima envió una carta a Conmebol solicitando el cambio de horario por el partido debut ante Athletico Paranaense, el cual está programado para el próximo martes 4 de abril a las 5:00 p.m. en el estadio Matute. El pedido expresa que el cotejo sea pauteado a partir de las 7:00 p.m. Sin embargo, Depor pudo conocer que, hasta el momento, no ha habido respuesta del ente sudamericano.

“Es importante indicar que el día martes 4 de abril en Perú es laborable y el horario de las 17:00hrs es altamente complejo debido al denso tráfico en puntos determinados de la ciudad”, se lee en el documento al que pudo acceder Depor. “El promedio de asistencia de público en el torneo peruano supera los 32 mil espectadores por partido, sin embargo, el horario fijado por las razones expuestas perjudicará su presencia y afectará nuestros ingresos económicos, impactando no solamente en el club sino también en los patrocinadores, más aún con la enorme expectativa de la hinchada con el club bicampeón del fútbol Peruano”, agrega el mismo.

Alianza Lima envió carta a Conmebol pidiendo cambio de horario del encuentro ante Paranaense por Copa Libertadores.

“En ese sentido, le solicitamos respetuosamente a la Conmebol, que cuenta con la facultad para que a su exclusivo juicio pueda adoptar las modificaciones que considere pertinentes en relación al mencionado horario, que el partido pueda disputarse el mismo día martes 4 de abril de 2023 a partir de las 19:00hrs o en adelante”, finaliza la misiva firmada por Diego Guerrero, abogado del club, y Héctor Ordóñez, delegado del primer equipo.

