Para Sport Huancayo, caer en casa ante ADT (0-2) significó mucho más que una derrota porque también hubo un golpe anímico, reflejado a nivel interno. El ‘Rojo Matador’ nunca reaccionó ante el marcador adverso, por lo que perdió la oportunidad de terminar la fecha ubicado en el tercer lugar del Torneo Apertura 2024, en la Liga 1 Te Apuesto. Wilmar Valencia, el DT del equipo, habló sobre este resultado amargo y se tildó como el principal responsable.

“Hemos tenido bajas importantes y tampoco amerita tenerlas en consideración porque hay un plantel bastante amplio y juegan los que mejor entrenan. El segundo tiempo fue desastroso, y a partir del yerro de los pases, nos desgastamos mucho físicamente. No había la rebeldía necesaria para retomar la posesión del balón”, contó el DT.

Precisamente, respecto a los últimos resultados, descartó rumores de dejar el cargo en el equipo. Para Wilmar, el buen inicio del campeonato es un reflejo que sí pueden levantar cabeza y ello también depende de la actitud de los jugadores, a quienes dejó un mensaje.

“Tirar la toalla, jamás. No va conmigo. Comenzamos el campeonato y éramos los mejores y acá estaban todos felices. Después hubo algunas lesiones porque éramos uno de los equipos más sólidos defensivamente”, expresó Valencia respecto a los actuales resultados.

“Yo siempre digo que la hombría va por delante y el buen tipo siempre va de frente. Si a mí me dicen que no les gusta mi cara o que no les gusta mi trabajo, yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero que me lo digan los jugadores. Lo vuelvo a reiterar, hay cosas que somos responsables, pero yo no puedo entrar a dar un pase, no sufro lo que sufren los jugadores”, sentenció.

¿Qué se viene para Sport Huancayo?

El equipo de la ciudad de Huancayo tendrá una fuerte prueba el próximo domingo 7 de abril cuando se mida ante Sporting Cristal, líder del torneo Apertura, desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. De ganar, podrían comenzar a escalar posiciones.

Cabe resaltar que el ‘Rojo Matador’ perdió la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana en la presente temporada, tras caer ante César Vallejo en la fase previa. Además, cuenta con la sensible baja de Ángel Zamudio, portero titular, quien se rompió el tendón de aquiles.





