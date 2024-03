Sport Boys vs. Alianza Atlético chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 31 de marzo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sport Boys llega a este partido después de perder por 1-0 a manos de Carlos A. Mannucci, en el encuentro disputado hace un par de semanas en el Estadio Mansiche, previo al receso de la Liga 1 Te Apuesto por la fecha FIFA. Si bien los ‘chalacos’ llegaron a Trujillo con hambre de seguir por la senda del triunfo, los locales se impusieron gracias al tanto de Matías Succar.

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gamboa sumaron su quinta derrota en lo que va del Torneo Apertura 2024, quedándose tan solo con los triunfos sobre Deportivo Garcilaso (2-0), Cusco FC (3-0) y César Vallejo (2-0). Esto quiere decir que, siguiendo la lógica de sus últimos partidos en casa, los ‘rosados’ están obligados a ganar en el Estadio Miguel Grau.

Gamboa, quien está dirigiendo su segunda temporada al mando de la ‘Misilera’, lamentó el resultado que cosecharon ante Mannucci, pues consideró que generaron las situaciones de gol necesarias como para al menos rescatar un empate. Y razones no le faltan, ya que Sport Boys tuvo un pasaje de dominio en donde generó grandes oportunidades como para incluso darle vuelta al marcador, pero nuevamente no estuvieron finos frente a la portería rival.

“Estoy muy decepcionado. Cero decepción con los jugadores, hicieron todo lo que tenían que hacer. Una jugada absolutamente aislada que la pelota la tiran al área. Más allá de eso, el primer tiempo fue muy bueno. El arquero de ellos sacó cinco pelotas. Erramos un poco, tenemos que estar más finos en la definición. Nos está pasando cuando salimos fuera de Grau. Eso molesta”, sostuvo.

En esa misma línea, el estratega argentino agregó que deberán trabajar en la definición si no quieren padecer nuevamente en lo que resta del Apertura. “No es que el equipo no generó. Salimos a presionar en arco contrario. El partido se jugó muy bien. Hay que afinar el tema de la definición. La realidad es que los partidos se definen en las áreas. El rival no hizo más que nosotros, no hubo diferencia como para que perdamos el partido”, sentenció.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con César Vallejo en el Estadio Campeones del 36. A pesar de jugar en casa y contar con el domino el balón en gran parte del encuentro, los sullanenses no supieron aprovechar la ventaja que consiguieron a través de Adrián Fernández, por lo que permitieron que Yorleys Mena decretara el empate definitivo minutos después.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Alianza Atlético?

El encuentro entre Sport Boys y Alianza Atlético está programado para este domingo 31 de marzo a las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Sport Boys vs. Alianza Atlético?

El partido entre Sport Boys y Alianza Atlético se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Sport Boys vs. Alianza Atlético?





