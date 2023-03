Yordi Vílchez recién pudo debutar hace una semana en el Torneo Apertura 2023, en la victoria de Alianza Lima sobre UTC (0-1). Aquella tarde en la lluviosa ciudad de Cajamarca lo hizo de lateral izquierdo y ayer, en el triunfo sobre Cusco FC (2-0), sumó su segundo partido en el campeonato pero esta vez en su posición habitual, de central. ¿El resultado? Rindió en ambas zonas y dejó conforme a Guillermo Salas.

La lesión que lo marginó durante los primeros partidos de la Liga 1 quedó en el pasado y poco a poco está recuperando su mejor nivel. Recordemos que el exdefensor de Deportivo Municipal ha sido clave en las dos temporadas que lleva en el elenco de La Victoria y no por nada ya tiene dos títulos nacionales en su palmarés.

“En los dos partidos me he sentido muy bien, siento que me falta un poquito, pero es lo que estoy trabajando esperando encontrar mi mejor versión”, manifestó el futbolista de 28 años en diálogo con los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Sobre la variabilidad de su posición en el terreno de juego, Yordi Vílchez no se hizo problemas y reconoció que puede rendir muy bien donde sea requerido por Salas. Incluso, ‘Chicho’ lo explicó así: “Este plantel es nuevo, entonces se hace difícil conseguir un nuevo sistema. Estoy tratando de buscar compañeros que se puedan desenvolver de mejor manera, por eso tanto cambio”.

“Donde el equipo me necesite yo voy a darme íntegro, de lateral o central siempre voy a dar lo mejor de mí para que el club pueda conseguir los objetivos”, manifestó el zaguero ‘blanquiazul’. Así, pues, en Alianza Lima tienen la seguridad de que no solo cuentan con un plantel amplio, sino también a futbolistas polifuncionales y que pueden responder con creces.

Yordi Vílchez es uno de los inamovibles para Guillermo Salas. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta victoria por la octava jornada del Apertura, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando el estadio IPD de Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo por la novena fecha. El duelo está programado para el domingo 19 de marzo desde las 6:00 p.m. y tendrá la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los dirigidos por Salas ya demostraron en Cajamarca –al derrotar por 1-0 a UTC con gol de Pablo Sabbag– que pueden hacerse fuertes en ciudades de altura y quieren hacer lo mismo en la ‘Incontrastable’, que los recibirá a los 3259 metros sobre el nivel del mar. El ‘Rojo Matador’, entre tanto, buscarán hacerse fuertes ante su gente.





