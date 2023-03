“Me gusta inspirar a las personas a no desistir. Si las personas me recuerdan así, puedo morir tranquilo”, dijo Tiago Nunes hace dos años en una entrevista con La Pizarra del DT, cuando todavía era director técnico del Corinthians. Por estos días trabaja fuera de su país y ahora al mando de Sporting Cristal quiere que sus futbolistas vivan el fútbol y la vida de esa manera, dándolo todo hasta el final. En menos de seis meses ya se nota su trabajo en sus dirigidos y poco a poco la hinchada rimense comienza a ilusionarse con volver a vivir aquellos días felices de transcendencia internacional.

En el partido ante Huracán por la Copa Libertadores quedó en evidencia que los ‘celestes’ han dejado de ser aquel equipo frágil del año pasado y ahora, armando un bloque fuerte entre el mediocampo y la defensa, son capaces de resistir la superioridad de su rival. Si bien pasaron momentos de zozobra –donde Renato Solís respondió cuando fue requerido–, esta versión de Sporting Cristal genera un aura de competitividad diferente, razón por la cual tendrá la oportunidad de definir su clasificación a fase de grupos ante su gente.

¿Pero qué cambió en el cuadro del Rímac y cómo se viene aplicando la filosofía de Tiago Nunes durante estos primeros cuatro meses de trabajo? Es evidente que algo pasó y que en muy poco tiempo el brasileño supo donde apuntar para que sus jugadores entiendan su idea de juego. No solo eso, sino que también el mismo estratega se adaptó a su plantel y –aunque todavía tiene mucho por mejorar– ya se nota su mano.

Intensidad y adaptación

Para entender un poco más la mentalidad de Tiago Nunes, Depor conversó con Tiago Marchezini, periodista brasileño especializado en Athletico Paranaense y productor del programa Três Pontos, quien siguió muy de cerca los tiempos del estratega de 43 años en la escuadra del estado de Paraná. “Cuando llegó a Athletico (Paranaense) tenía una propuesta de juego vertical y ofensiva. A partir del momento en que el equipo recuperaba el balón, buscaba acelerar lo más rápido posible. Era un juego muy ofensivo, de mucha intensidad y verticalidad, donde potenció las características de varios jugadores”, nos cuenta.

Salvando las evidentes distancias, eso que nos describe Marchezini se está viendo en Sporting Cristal en algunos pasajes del juego. Ante Huracán intentaron hacerlo, sobre todo cuando se vieron superados y encontraron en el contragolpe un camino para hacer daño. Sin embargo, el trabajo no estuvo completo y los mediocampistas no estuvieron precisos para que los atacantes recibieran el balón con ventaja.

Tiago Nunes está teniendo en Sporting Cristal su primera experiencia fuera de Brasil. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Asimismo, la intensidad ha sido un cambio evidente a comparación del año pasado. No solo para recuperar el balón –donde Jesús Pretell está mostrando su mejor versión desde que debutó–, sino también cuando el equipo tiene que replegar y llevar el trámite del encuentro al lado más combativo, como pudimos apreciarlo en la llave ante Nacional de Asunción.

Por otro lado, si bien la propuesta inicial de Tiago Nunes ha sido un 4-3-3, a lo largo de cada partido ha ido variando dependiendo de las circunstancias del juego. Puede pasar a defender con un 4-4-2 y hasta atacar con un 2-3-5 si necesita abrir el campo o el rival se repliega demasiado –como ya pasó ante Carlos A. Mannucci y ADT en la Liga 1–.

El nacido en Río Grande del Sur lo tiene claro: no se casa con ningún sistema y se adapta a los jugadores que tiene, así como también al contrincante que enfrenta. “Yo tengo un estilo de juego. pero también creo que no podemos ver el fútbol solamente con el romanticismo del juego. Creo que tenemos que verlo como un deporte en la búsqueda del resultado. El estilo ideal es el estilo que nos pone más cerca de la victoria”, comentó en La Pizarra del DT.

Cercanía con los jugadores

Si en los últimos partidos de Sporting Cristal hemos visto una mejor versión en jugadores como Gianfranco Chávez, Jesús Pretell o Jostin Alarcón, eso tiene una explicación: el estilo paternalista de Tiago Nunes. El extécnico del Ceará se caracteriza por estar muy cerca a sus dirigidos y así potenciarlos en el aspecto mental, sobre todo cuando detecta en ellos las cualidades para fortalecer su esquema. “Nunes es un técnico que trabaja mucho el tema emocional de los jugadores. No es solo un técnico de campo. Y esa confianza que le da a sus jugadores es la clave para potenciar sus características”, nos dice Marchezini.

Lo de Pretell es un caso muy especial. El mediocampista de 23 años ha contado con la confianza de Nunes desde el primer día y no es una casualidad que el mismo DT haya dicho que “si yo tuviera que ir a la guerra, yo elegiría a Pretell para estar a mi lado”. No es un elogio menor, pues el mismo futbolista lo está confirmando en el terreno de juego: ha sido titular en cinco de los ocho partidos oficiales que ha tenido ‘SC’ en lo que va de la temporada.

Jesús Pretell es uno de los jugadores que más ha potenciado su juego con Tiago Nunes. (Foto: Sporting Cristal)

El ‘9’, una tarea pendiente

Si hay algo en lo que Tiago Nunes todavía tiene que poner real atención, es en el trabajo de su centrodelantero. A pesar de que Brenner Marlos llegó con un cartel importante por venir del fútbol brasileño, hasta el momento no ha respondido con goles la confianza que han depositado en él. Tiene personalidad, pelea todos los balones y por ratos se suma al juego con el resto de atacantes; pero no anota, lo cual ha comenzado a ser una preocupación semana tras semana.

Tiago Marchezini explicó que en Athletico Paranaense contó con delanteros de diversas características y supo adaptarse a ellos. De momento, Nunes solo ha encontrado respuestas en Irven Ávila, clave en la última clasificación ante Nacional de Asunción. “En Athletico Paranaense tuvo a dos delanteros de diferentes características. Primero Pablo, un delantero de apoyo, que participaba mucho del juego. Y luego Marco Ruben, un atacante más físico, más fijo en el área y posicional. Él sabe potenciar las cualidades de sus delanteros a partir de las características de su propuesta”, señala el periodista de Três Pontos.

Vivir el fútbol como la vida misma

En la noche histórica ante Nacional de Asunción sucedió algo que pintó de cuerpo entero la personalidad de Tiago Nunes: luego del 5-1 anotado por Washington Corozo, el brasileño salió corriendo de su zona técnica y festejó con los puños al cielo como si fuera un hincha más. Esa efusividad sorprendió a muchos pero no a quienes lo conocen desde sus días en Brasil. “Siempre es muy participativo durante el juego, acompañando a sus jugadores. Le gusta vivir el juego junto a sus futbolistas, como si fuera uno más de ellos”, cuenta Marchezini.

“No puedes separar al hombre del entrenador. La misma manera que yo vivo mi vida afuera de la cancha, la vivo adentro. Organización, seriedad, competitividad. La vida y el fútbol son lo mismo, no hay que separar ambas cosas. Para mí es la misma cosa”, confesó el propio Nunes hace un par de años.

Tiago Nunes tiene contrato con Sporting Cristal por todo el 2023. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Y es que así es el técnico que en poco tiempo ha revivido la llama de la ilusión en Sporting Cristal. Falta mucho para que termine la temporada y el trabajo duro recién está por llegar. Sin embargo, en el pueblo ‘celeste’ ya se instaló su filosofía y esperan que esa sea la clave para que festejen a fin de año.

“Yo soy de un sitio de Brasil llamado Río Grande del Sur, un lugar que está más cerca de Argentina y Uruguay que del propio Brasil. Una zona que tiene mucha influencia de competitividad, de un espíritu conquistador, que va por todo. Yo creo que mis equipos tienen que ser así”, relató el por entonces DT del ‘Timao’. Bueno, pues, en el Rímac ya saben qué camino seguir si quieren lograr los objetivos que se han trazado.





