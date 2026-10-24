Yoshimar Yotún estuvo cerca de marcar un golazo desde la media cancha, pero Pedro Díaz evitó el empate con una espectacular atajada. (Video: L1 Max)
Yoshimar Yotún estuvo cerca de marcar un golazo desde la media cancha, pero Pedro Díaz evitó el empate con una espectacular atajada. (Video: L1 Max)

Al minuto 17, estuvo a punto de conseguir el empate a través de los pies de . El volante y seleccionado peruano estuvo a poco de anotar un golazo desde la media cancha, puesto que, intentó sorprender al arquero Pedro Díaz, de Cusco FC con un remate que lo quiso colgar. Sin embargo, Díaz reaccionó a tiempo, voló y, con ambas manos, sacó el balón practicamente sobre la línea de gol. Las cámaras de L1 Max poncharon el rostro de Yotún tras la acción de Pedro Díaz y el volante de Cristal no le quedó nada más que aplaudir. Al cierre de esta nota, Cusco FC sigue ganando 1-0 de manera parcial a .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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