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¡Casi un golazo! Yoshimar Yotún estuvo a punto de sorprender a Cusco FC desde la media cancha
¡Casi un golazo! Yoshimar Yotún estuvo a punto de sorprender a Cusco FC desde la media cancha
El volante de Sporting Cristal intentó colgar al arquero Pedro Díaz con un remate desde mitad de campo, pero el guardameta de Cusco FC reaccionó a tiempo y evitó el empate con una espectacular atajada. Al final, Yotún no tuvo más remedio que aplaudirlo.
Yoshimar Yotún estuvo cerca de marcar un golazo desde la media cancha, pero Pedro Díaz evitó el empate con una espectacular atajada. (Video: L1 Max)
Al minuto 17, Sporting Cristal estuvo a punto de conseguir el empate a través de los pies de Yoshimar Yotun. El volante y seleccionado peruano estuvo a poco de anotar un golazo desde la media cancha, puesto que, intentó sorprender al arquero Pedro Díaz, de Cusco FC con un remate que lo quiso colgar. Sin embargo, Díaz reaccionó a tiempo, voló y, con ambas manos, sacó el balón practicamente sobre la línea de gol. Las cámaras de L1 Max poncharon el rostro de Yotún tras la acción de Pedro Díaz y el volante de Cristal no le quedó nada más que aplaudir. Al cierre de esta nota, Cusco FC sigue ganando 1-0 de manera parcial a Sporting Cristal.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.