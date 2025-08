Yoshimar Yotún volvió a ser feliz en una cancha de fútbol. El futbolista y capitán de Sporting Cristal regresó a las canchas luego de 455 días y 15 meses tras una larga para por una lesión a la rodilla, pero hubo algo más. En una entrevista con Fútbol en América, el zurdo reveló que vivió un drama: fue atacado por una bacteria y temió lo peor. Hoy todo es distinto, las sensaciones son otras e, incluso, espera tener más minutos ante Alianza Lima, su próximo rival por el Torneo Clausura.

“Ahora estoy feliz, muy feliz de sentirme útil. Fueron 455 días, ¿no? He ganado mucha experiencia entendiendo todo desde afuera", dijo de entrada ‘Yoshi’, quien entró a los 72 minutos por Martín Távara, ante Sport Huancayo, y los 93′ marcó de penal, para posteriormente abrazar a su esposa e hijos en la tribuna de Occidente en una emotiva celebración.

¿Qué pasó con ‘Yoshi’? Tras ser operado a la rodilla, vino lo peor. “Estaba haciendo trabajos de campo. Me toco la rodilla operada y estaba mojada. Salió un líquido tipo amarillo. Llamé a los fisios y empecé a enroncharme las piernas y la espalda, y me dio fiebre. Tuve que internarme por una bacteria (estafilococo dorado). Se volvió el líquido más espeso y color chocolate. El problema de esta bacteria es que se come los cartílagos, hay gente que se ha muerto por esto”, contó aún asustado.

La familia y amigos de Yoshimar Yotún acompañaron el regreso del capitán celeste. (Foto: Fernando Sangama)

“El médico me dijo “te has podido morir”. Es letal, pudo subirme a la cabeza. Gracias a Dios la infección solo fue en la rodilla y actuaron rápido”, agregó el capitán celeste, quien agradeció a su familia por acompañarlo siempre. “Estuvieron a mi lado en todo momento, siempre estuvieron ahí”, confesó emocionado.

De paso, le mandó un mensaje a los hinchas. “Yo entiendo a los hinchas que se la agarren con el club por no decir lo que me pasaba, pero ese fue un pedido mío. El fútbol es mi vida, pero mi familia, mis hijos están por encima de todo”, agregó Yoshimar Yotún, quien espera enfrentar mañana a Alianza Lima. “Quizás el profe decida ponerme un poco más”, comentó.

Uno de los grandes talentos que tuvo el mundo del fútbol en la década pasada fue el francés Franck Ribery, quien saltó al estrellato en el Bayern Múnich, donde estuvo cerca de ganar el Balón de Oro, y confesó en una entrevista que fue atacado por la misma bacteria que Yoshimar Yotún en su últimos días como futbolista en Salernitana de Italia, en 2022.

“Mi rodilla me dolía cada vez más. Ya no entrenaba entre partidos sino que me recuperaba para preservarme. Los exámenes revelaron que no me quedaba cartílago. Me operaron en Austria. La operación salió bien, con la colocación de una placa en el interior”, declaró el francés en aquel entonces en entrevista con L’Equipe.

Sin embargo, luego vino lo peor. "Casi cinco meses después, tuve una infección grave. Durante dos meses tomé pastillas. La placa fue removida. La infección me había carcomido. Fue tan grave que tenía agujeros en toda la pierna. Había cogido el estafilococo dorado. Estuve ingresado en un hospital en Austria durante 12 días. Estaba realmente asustado. Estuvieron cerca de cortarme la pierna“, confesó el astro francés.

Franck Ribery se retiró en Salernitana tras una lesión y una infección posterior de la misma bacteria que atacó a Yoshimar Yotún. (Foto: EFE)

