El Descentralizado , el torneo peruano conocido por las difíciles condiciones en las que se juega pasando del calor al frío en pocos días y del llano a la altura, también ha sido testigo de locuras de amor que hoy, por San Valentín , recordamos con videos de Youtube que en su momento fueron virales.

1. Renzo Sheput y una pincelada de amor puro

En 2007, Deportivo Municipal recibió a Total Clean en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Ese día, Renzo Sheput anotó el primer gol del partido y lo celebró sacándose la camiseta y luciendo un polo en el que se leía "Stephany, cásate conmigo".

2. Miguel Mostto pidió la mano en nombre de su amigo

Aunque suene gracioso, Miguel Mostto protagonizó una locura de amor, pero no fue propia. En 2013, Alianza Lima visitó a León de Huánuco y el '9' marcó un golazo. Lo que vino después quedará para la anécdota porque corrió hacia la cámara, se alzó el polo y se leyó la frase "Patty Ramos, ¿te quieres casar conmigo? Atte. Oviedo". Era claro que no era un mensaje del delantero y se corroboró con su dedicatoria a la cámara "para ti, causa y tus hijos. Cásate".

3. Ganó Melgar y ganó el amor

En 2014, con 21 años, Omar Fernández llegó al Perú para jugar con Melgar. Lo hizo al lado de su novia con la cual tenía dos hijos pero faltaba algo para unir por siempre a la familia. Y ese algo llegó el año pasado en la final, ida, del Torneo de Verano. Melgar ganó y el 'Parsero' salió a pedirle la mano a su esposa, presente en el estadio, cargado en hombros delante de todos los asistentes a la UNSA.

4. Los goles se celebran con el amor de tu vida

Sidney Faiffer, en 2016, marcó un golazo en el triunfo de La Bocana sobre Sporting Cristal por el Torneo Apertura y tras recibir los abrazos de sus compañeros se dirigió a la tribuna donde lo esperaba su esposa y su hijo. Un beso y un 'te amo' marcaron el momento romántico.

5. La locura de amor para el 'patrón' de Alianza Lima

No solo en un partido se ven locuras de amor. En un entrenamiento de Alianza Lima, en el día de cumpleaños de Miguel Araujo, también hubo una. Su esposa Jacqueline envió un osito, un desayuno y un regalo al zaguero íntimo ¡en pleno entrenamiento! Hubo mucha emoción de su parte y de sus compañeros.

6. El amor en tiempos de final

En 2011, Alianza Lima disputó la final del Descentralizado con Juan Aurich y en el entretiempo, en Matute, un hincha no tuvo mejor idea que pedirle la mano a su novia delante de los casi 40 mil asistentes. Una producción total, un video montado en la pantalla gigante y las lágrimas de emoción de la novia marcaron el momento.

BONUS TRACK

Y si de locuras se trata, Ernesto Zapata, el delantero uruguayo de Cienciano, no podía estar ausente. No hay video,pero sí una imagen que inmortalizó el momento. Tras anotar, se quitó el polo y lució el mensaje "negra, espérame bañadita". Un claro mensaje al amor de su vida que los hinchas no olvidan.