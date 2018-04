Yulián Mejía tras su primer gol: "Este será un nuevo inicio"

Cuatro pasos más un remate. ¿Resultado? Un golazo. Yulián Mejía anotó su primer tanto oficial con Sporting Cristal y celebró mirando el cielo. El colombiano sabe que sus ‘ángeles’ nunca lo abandonan, por más dificil que esté la cosa.



“El gol se lo dediqué a mi madre y mi hermana, que están en el cielo. Ellas me guían desde ahí. Han sido días muy difíciles que solo yo y mi esposa sabemos. Esperamos que este sea un nuevo inicio. Sé lo que puedo dar al equipo y espero que de acá en adelante vengan muchos goles más”, le cuenta el ‘10’ a Depor.

Yulián Mejía le pegó de manera exquisita, a pesar de que durante la semana no tuvo mucho tiempo para practicar en Sporting Cristal. “Ha sido un bonito gol. Esta semana no entrenamos mucho los tiros libres porque los ‘profes’ querían mantener las cargas”, añadió el colombiano.

Es consciente de que no le agradará a todos y prefiere concentrarse en chambear para ponérsela ‘difícil’ al comando técnico. “Cuando uno no está de titular y más siendo extranjero, se escuchan comentarios que no son muy buenos. Solo me queda seguir trabajando y hacer caso omiso a esos comentarios”, comentó Mejía, quien tiene el apoyo de todo el plantel ‘chelero’.

“Mis compañeros en Sporting Cristal lo hacen bien y hay una pelea sana por el puesto. A pesar de que mi gol fue el del 5-0, todos me abrazaron y me dijeron palabras muy bonitas de aliento”, aseguró Mejía.



