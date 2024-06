En una nueva edición del podcast “Enfocados”, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola dieron la bienvenida a Erick Delgado, donde el invitado entabló una amena conversación con los exfutbolistas, compartiendo anécdotas de su carrera. Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue cuando los presentadores debatieron sobre quién era el mejor arquero, entre el ‘Loco’ y Diego Penny. En ese contexto, los exjugadores presentaron sus argumentos para fundamentar su decisión.

En las últimas semanas, las redes sociales ardieron tras unas declaraciones de Penny en una edición previa del programa de ‘Jeffry’ y ‘Cucurucho’, donde afirmó que su carrera había sido superior a la de Delgado. En respuesta, Erick no se contuvo y replicó con firmeza, manifestando que debutó antes y que su contribución a Sporting Cristal fue decisivamente más relevante.

Posteriormente, ya con ‘Loco’ como asistente de Enfocados, fueron Farfán y Guisazola quienes, en un debate ameno, discutieron quién era el mejor entre los dos porteros mencionados. Roberto fue el primero en opinar, afirmando que, excluyendo a Leao Butrón y Óscar Ibáñez, consideraba a Penny superior, aunque más tarde lo equiparó con Erick, señalando que ambos fueron buenos.

“Mira, hermano, hay que hablar lo que es. El ‘Loco’ en su ‘prime’ en el fútbol, yo no lo he compartido, te soy sincero. Si vamos a considerar en el fútbol peruano, mejores arqueros, así como tapas, Leao Butrón y Oscar Ibáñez, de una generación que nosotros podemos ver. Para mí, en el tercer puesto, Diego Penny. (...) Mira hermano, yo he disfrutado de los dos. Para mí, los dos son muy buenos arqueros”, dijo ‘Cucurucho’.

A su vez, la 'Foquita' criticó que su compañero no se decantara por ninguno de los guardametas en cuestión, enfatizando que en la comparación sobre quién era el mejor, él se inclinaba por Delgado, ya que había compartido más tiempo y trayectoria con él: "Los dos son buenos, pero yo me quedo con Erick, porque he compartido más con él. Para mí ha sido mejor", concluyó.





El presente de Diego Penny y Erick Delgado

Tras su paso por Alianza Atlético en la temporada 2022, Diego Penny (40 años) fichó por el recién ascendido Deportivo Garcilaso en el 2023, donde continúa hasta la actualidad. En lo que va de la presente campaña de la Liga 1, el ‘Flaco’ ha disputado 16 compromisos, 11 por el torneo local y cinco por la Copa Sudamericana, encajando 21 goles y solo dejando su portería en cero en cinco oportunidades. Un detalle no menor es que en este curso, fue expulsado en tres ocasiones en el campeonato nacional.

Por su parte, Erick Delgado (41), quien se retiró en 2020 tras jugar para Academia Cantolao, emprendió una nueva carrera como comentarista deportivo en 2023. Se ha destacado en el canal de YouTube Erick & Gonzalo, donde tuvo un notable éxito. Además, es parte del podcast Ni Loco Ni Santo junto al exarquero Francisco Bazán (43).

