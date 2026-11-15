Domingo Dianderas quedó eliminado de la Copa Perú tras perder ante Bella Esperanza de Cañete. (Video: No Somos TV)
Domingo Dianderas quedó eliminado de la Copa Perú tras perder ante Bella Esperanza de Cañete. (Video: No Somos TV)

no pudo darle vuelta a la historia y terminó despidiéndose de la en medio de la tristeza de sus jugadores e hinchas. El conjunto cañetano celebró su clasificación, mientras que Jean Deza protagonizó uno de los momentos más polémicos del encuentro al ver la tarjeta roja por una agresión a un rival. Así terminó una jornada que dejó emociones, tensión y un sueño que llegó a su fin.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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