Egidio Arévalo Ríos arremete contra Municipal al revelar detalles de su separación del club 'edil'

No se quedó callado. Egidio Arévalo Ríos respondió al comunicado de prensa publicado por Deportivo Municipal , donde anunciaron un acuerdo mutuo para su salida. Este hecho, causó el rechazo del uruguayo, quien no dudó en usar sus redes sociales para contar la 'verdad' de lo que habría sucedido con el club 'edil'.

"Antes de hablar y decir cómo me desvinculé del club, ¿por qué los directivos no le dicen la verdad a la gente? Que Borda pidió un dinero para poder dejarme salir del club, lo cual ya se lo mandaron. No los tapen más", respondió el exseleccionado charrúa, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Egidio Arévalo Ríos arremete contra Deportivo Municipal al revelar detalles de su separación del club 'edil'. (Captura) Egidio Arévalo Ríos arremete contra Deportivo Municipal al revelar detalles de su separación del club 'edil'. (Captura)

Sin embargo, minutos después, Arévalo optó por borrar la publicación, donde arremetió contra la administración 'edil', luego del comunicado de prensa de Municipal, donde precisaban que la "institución y el jugador Egidio Arévalo llegaron ayer a un acuerdo para la rescisión de su contrato".

Arévalo Ríos optó por alejarse del club 'edil', a raíz de los retrasos en los pagos que sucedieron durante su estadía en Perú. El 'charrúa' llegó a Lima para jugar la Liga 1, como uno de los flamantes refuerzos de la 'Academia' para este año, no llegó a concluir el Torneo Apertura.



De momento, Egidio se muestra contento, ya que el día de ayer llegó el pase internacional que esperaba para ser parte del plantel de Correcaminos, club mexicano que pelea por el ascenso a la Liga MX.

