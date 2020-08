Mañana se jugará los encuentros que restan de la fecha 7 del Torneo Apertura, y uno de los más destacados es el San Martín ante Deportivo Municipal. Por ello, una de las piezas fundamentales de la ‘Academia', Jean Pierre Archimbaud, analizó en el programa ‘El Tridente Depor’ lo que será el enfrentamiento ante los ‘santos’. Para el ‘Chocherita’, la clave del triunfo pasará por el cuadro que esté más fino en área contraria.

“Me parece que por detalles se va a ganar el partido, el que sea eficaz de cara al gol, me parece que va a tener los tres puntos. Respetando mucho a San Martín que es un gran equipo, juegan muy bien, buscan siempre salir de atrás. Nosotros vamos a intentar cortar todos los circuitos para poder hacerle daño y quedarnos con los tres puntos, que es nuestro objetivo”, señaló.

De otro lado, Jean Pierre Archimbaud contó los detalles de cómo se concentra en tiempos de pandemia. “Ahora hay un monto de protocolos que tenemos que seguir estrictamente. Antes, después de la cena caminabas un poco, ibas al kiosko a comprar un chocolate, pero ahora ya no. Justo al entrar al hotel, el de seguridad te mide la temperatura, te echa alcohol en gel, que entre uno por uno, manteniendo la distancia del caso. Ahora en el desayuno, almuerzo y la cena te lo llevan a tu cuarto. Eso es lo que más me ha llamado la atención. ‘Caballer’o no más, porque tenemos que hacer caso en todo lo que nos dicen”, reveló en ‘El Tridente Depor’.

📸 Nuestro plantel profesional pasó esta mañana por las respectivas pruebas serológicas, quedando así listos para el cotejo ante la Universidad San Martín por el reinicio de la @LigaFutProf. 🔝⚽️#EquipoEdil #EchaMuni #85AñosAlentando pic.twitter.com/wQyG0V0Zv2 — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) August 17, 2020

Asimismo, en volante de Deportivo Municipal dio a conocer cuál es la fortaleza del equipo que hace ilusionar al plantel y los hinchas. “Somos un equipo muy aguerrido. Primero, defiende bien y después tenemos jugadores para elaborar y hacerle daño al equipo rival”.

“Nuestra mayor fortaleza es que cuidamos bien el balón, sabemos en qué momento ir y defender. Tenemos claro los conceptos que el ‘profe’ nos da. Somos un equipo muy solido, se ha formado un buen grupo. Eso es importantísimo porque dentro del campo uno lo refleja, porque el compañero corre por el otro. Así que estamos muy ilusionados y con harta fe para hacer las cosas muy bien”, finalizó.

