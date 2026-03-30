El último domingo, el Estadio Nacional fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de Lima, luego de que esta constatara, a través de su personal de fiscalización, el incumplimiento de varias normas municipales, durante los eventos de salsa que se realizaron durante los días sábado 28 y domingo 29 de marzo. “Durante las inspecciones efectuadas, el personal municipal verificó reiterados incumplimientos a la normativa vigente, vinculados a eventos realizados los días 27 y 28 de marzo, los cuales generaron ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, superando los límites permitidos”, se lee en el comunicado. Más allá de esta clausura, la misma que tuvo el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) –alegaron que hubo un incumplimiento por parte de la empresa que alquiló el recinto–, horas más tarde se pudo verificar, a través de unas fotografías captadas por el Grupo El Comercio, el estado calamitoso del gramado del que debería ser el principal recinto deportivo de nuestro país. A través de unas imágenes aéreas, se expuso el mal cuidado del campo de juego tras los eventos que se han realizado durante los últimos meses, los mismos que ahora han limitado el uso de este escenario para la práctica deportiva: Sporting Cristal lo necesitaba para su debut en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, el miércoles 8 de abril; no obstante, ahora los del Rímac tendrán que buscar otra alternativa.