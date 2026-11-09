En el Perú, el 70,9 % de la población encuestada realiza actividad física, recreativa o deportiva, pero el 45,4 % tiene dificultades para mantenerla de forma regular, según una encuesta de Datum para el Ministerio de Educación (Minedu). Entre quienes entrenan a diario, la frustración suele aparecer cuando el cansancio persiste o el cuerpo no responde como se espera. Frente a este panorama, especialistas en nutrición advierten que el problema casi nunca radica en la falta de esfuerzo, uno de los errores más frecuentes es pensar que aumentar el consumo de proteínas es suficiente para obtener mejores resultados.

Aldo Gómez, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur, explica el funcionamiento real del organismo: “La proteína es indispensable para reparar tejidos y proteger los músculos, pero no trabaja de forma aislada. Para rendir bien y evitar la fatiga temprana, el cuerpo necesita carbohidratos como avena, arroz o papa, que son el combustible principal, además de grasas saludables (palta o frutos secos) en proporciones adecuadas para cada nivel de exigencia”.

Para conocer la relación entre la alimentación y la composición corporal en el fútbol profesional femenino, los investigadores Luis Kong y Nicolé Leveau, de la Universidad Científica del Sur, desarrollaron un estudio con 43 futbolistas profesionales de los clubes Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo, en Trujillo. La investigación arrojó que el 74,4 % de las jugadoras consumía más proteína de la que realmente requería su organismo, mientras que el 51,2 % excedía su consumo calórico total.

Uno de los hallazgos más resaltantes fue que las jugadoras con mayor adecuación proteica no necesariamente presentaban más masa muscular. De acuerdo con la evidencia, existen otros factores que intervienen tanto en el desarrollo músculo como el entrenamiento, el consumo adecuado de proteínas, la disponibilidad de energía y la recuperación.

Asimismo, la investigación evidenció diferencias en la composición corporal de las futbolistas según su posición de juego. Las arqueras registraron un promedio de 32 kilos de masa muscular y 18 kilos de grasa1, función en la cual la fuerza, la potencia explosiva y la estabilidad corporal desempeñan un papel importante. En contraste, las delanteras presentaron una media de 27 kilos de músculo y 15 kilos de grasa, dado que en su rol la aceleración, la velocidad y los cambios rápidos de dirección son fundamentales. Este principio aplica con igual fuerza para cualquier persona aficionada al ejercicio, dado que la alimentación debe responder al tipo de rutina, al peso y a las metas individuales.

Estos hallazgos, junto con otros avances científicos sobre nutrición deportiva, composición corporal, disponibilidad energética, microbiota intestinal y su relación con el rendimiento físico, así como prevención de lesiones y promoción de estilos de vida saludables, forman parte de la agenda del VII Congreso Internacional y XIII Congreso Nacional Food and Health 2026: ‘Nutrición, Actividad Física y Rendimiento’, organizado por la Universidad Científica del Sur. El encuentro convoca a destacados expertos nacionales y extranjeros para debatir las nuevas tendencias de la alimentación basada en evidencia.

¿Qué necesita el cuerpo para rendir al hacer ejercicio?

Según recomendaciones de la Federación Internacional de Atletismo2, los especialistas destacan cinco componentes fundamentales a considerar en la alimentación:

Incluir carbohidratos (el combustible): alimentos como tubérculos, cereales integrales y frutas aportan la energía rápida que el músculo consume durante la actividad. Restringirlos sin indicación profesional genera agotamiento prematuro y sobrecarga física.

alimentos como tubérculos, cereales integrales y frutas aportan la energía rápida que el músculo consume durante la actividad. Restringirlos sin indicación profesional genera agotamiento prematuro y sobrecarga física. Evitar consumir proteínas en exceso (la reparación): fuentes naturales como huevos, pescado, aves, lácteos y legumbres son esenciales para reparar las fibras musculares tras el desgaste físico, pero su consumo excesivo no genera más tejido si no se acompaña de carbohidratos, grasas y entrenamiento de fuerza.

fuentes naturales como huevos, pescado, aves, lácteos y legumbres son esenciales para reparar las fibras musculares tras el desgaste físico, pero su consumo excesivo no genera más tejido si no se acompaña de carbohidratos, grasas y entrenamiento de fuerza. Incorporar grasas saludables en cantidades adecuadas (la recuperación): insumos como la palta, las aceitunas, las semillas y los frutos secos favorecen el equilibrio hormonal del organismo, permiten absorber vitaminas esenciales como la A, D, E y K, y optimizan los tiempos de regeneración muscular.

insumos como la palta, las aceitunas, las semillas y los frutos secos favorecen el equilibrio hormonal del organismo, permiten absorber vitaminas esenciales como la A, D, E y K, y optimizan los tiempos de regeneración muscular. Planificar una hidratación constante (el rendimiento): mantener una hidratación adecuada ayuda a regular la temperatura corporal y a sostener el desempeño, especialmente durante ejercicios prolongados o en ambientes calurosos. Perder apenas un pequeño porcentaje de líquidos corporales incrementa la fatiga física y mental, por lo que no se debe esperar a sentir sed para hidratarse.

mantener una hidratación adecuada ayuda a regular la temperatura corporal y a sostener el desempeño, especialmente durante ejercicios prolongados o en ambientes calurosos. Perder apenas un pequeño porcentaje de líquidos corporales incrementa la fatiga física y mental, por lo que no se debe esperar a sentir sed para hidratarse. Ordenar los horarios de las comidas (la asimilación): repartir los alimentos en momentos clave del día permite entrenar con energía disponible y acelerar la recuperación posterior. Consumir una combinación de carbohidratos y proteínas en las horas siguientes al esfuerzo físico optimiza la reconstrucción de los tejidos desgastados.

Esta necesidad de priorizar los alimentos naturales cobra especial vigencia frente a la creciente oferta de suplementos en el mercado deportivo aficionado. Al respecto, las guías de la Federación Internacional de Atletismo recuerdan que la comida siempre debe ir primero. Aunque ciertos productos pueden ser de utilidad en situaciones puntuales, ninguno de ellos sustituye una dieta equilibrada.

En esa línea, Gómez subraya la importancia de evitar compras a ciegas. “No requiere el mismo plato quien camina por salud que aquel que corre maratones o levanta pesas en el gimnasio. Antes de gastar en suplementos o suprimir alimentos, lo indispensable es acudir a un nutricionista para ordenar los horarios y estructurar un plan realista, adaptado a la rutina y a las metas de cada persona”.

Dado que la nutrición deportiva evoluciona de manera constante a la luz de nuevas evidencias, los profesionales de la salud tienen el desafío de basar sus recomendaciones en evidencia científica sólida. Solo un manejo actualizado de la información permite ajustar los planes alimentarios a las necesidades biológicas de cada individuo, protegiendo su bienestar y optimizando su rendimiento físico de forma segura.

Datos: la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur cuenta con un convenio de cooperación interinstitucional con el club Alianza Lima, que permite fortalecer la atención en salud de los deportistas.