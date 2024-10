Promete ser un choque a todo dar. Luego de cinco meses de intensos partidos, viajes al interior de país, muchos goles y más de una aparición de un jugador prometedor en el campeonato, el Torneo de Reservas 2024 llegará a su último partido de la historia. La gran final ya tiene a los dos clubes protagonistas luego de diferentes etapas en el presente calendario. Universitario de Deportes y Melgar son los dos equipos que superaron sus respectivos obstáculos y definirán al último campeón.

Los cremas lograron el boleto a la final, luego de vencer a Alianza Lima en las semifinales. En la ida, superaron a los íntimos en Matute por 2-1 (con goles de Yuriel Celi y Rodrigo Dioses); y en la vuelta, celebrado este domingo 20 de octubre, el equipo de Jorge Araujo cerró su pase con un 2-0 sobre los pupilos de Diego Ortiz en Campomar, con tantos de Alex Pullchz y Yamil Mejía, para dejar el global por 4-1.

En la otra llave, Melgar avanzó a la final tras superar de manera amplia a ADT. El ‘Dominó' no tuvo problemas para vencer en ambos encuentros al cuadro tarmeño; en la ida, ganaron por 2-1 (con doblete de Abraham Aguinaga) y en el Monumental de la UNSA, el resultado fue más contundente: 4-0, con goles de Bruno Portugal, Josiney Ríos, Giancarlo García y Michel Estela, para cerrar un global de 6-1.

Cremas y rojinegros se verán las caras en la final, teniendo en cuenta que el campeón nacional clasificará a la Copa Libertadores Sub 20 del próximo año. Además Alianza Lima, Universitario, Melgar y ADT tiene un cupo asegurado en la Liga 3 que se jugará en 2025.

Así quedaron las semifinales Ida Vuelta Global Universitario vs Alianza Lima 2-1 2-0 4-1 Melgar vs ADT 2-1 4-0 6-1

¿Cuándo se juega la final del Torneo de Reserva?

La final del Torneo de Reserva se jugará el viernes 25 de octubre a las 2:00 pm (hora peruana) en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Cabe señalar que este definición del campeonato entre Universitario y Melgar será a partido único. Y aunque se estipulaba que el escenario iba a ser en cancha neutral, finalmente el encuentro será en Lima, lo que sí generó malestar en tienda rojinegra.

“Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar [...] ¿Cómo se puede jugar en Lima? No es justo, un equipo de Lima enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura, eso demuestra que no son neutrales. Es someter al equipo de fútbol”, dijo Marco Valencia, técnico del primer equipo de Melgar y hasta hace poco Jefe de la Unidad Técnica de Menores del Club.

¿Qué es la Liga 3 y cómo se jugará en 2025?

Recordemos que, según pudo conocer Depor, el Torneo de Reservas no se disputará el próximo año y dejará de existir, al menos tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Sucede que, con la creación de la Liga 3 como una nueva categoría dentro del escalafón del fútbol peruano, la FPF planteará una reorganización de las competiciones de menores, la cual se anunciará de manera oficial cuando culmine la Liga 1 2024.

La Liga 3 se disputará por primera vez en 2025 y promete ser un campeonato muy luchado y parejo de inicio a fin, como lo son la Liga 1 y la Liga 2, primera y segunda división del fútbol peruano, respectivamente. La FPF determinó que la tercera división estará compuesta por tres clubes descendidos de la Liga 2 2024, los cuartofinalistas del Torneo de Reservas 2024 y los mejores ubicados de cada departamento de la Copa Perú 2024. En total serán 36 equipos los que se esforzarán para tratar de ascender a la Liga 2 2026. Hasta el momento, los únicos equipos confirmados son Juan Aurich y Unión Huaral, quienes descendieron este año en la Liga 2.

Cabe mencionar que, en el caso de Lima, el número de equipos puede llegar hasta cinco dependiendo de los resultados. A falta de confirmación por parte de las autoridades, se espera que el formato conste de grupos divididos de acuerdo a las regiones, algo similar a los sistemas de la Liga 2 y el Torneo de Reservas. Finalmente, un detalle importante es saber que los equipos de la Liga 3 2025 que acaben en los últimos lugares perderán la categoría y descenderán a la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. Esto, sumado a los premios que existirán, motivará a que los equipos pongan todo su esfuerzo en lograr los mejores resultados.





