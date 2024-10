Si bien a comienzos de año hubo mucha incertidumbre sobre la continuidad del Torneo de Reservas, pues surgieron rumores de que no se disputaría por decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en mayo cambió el panorama y se sorteó el fixture con normalidad, pero esta vez con un nuevo formato. Después de un largo recorrido, ya tenemos las llaves de los semifinalistas (Alianza Lima vs. Universitario y Melgar vs. ADT) y dentro de poco conoceremos al campeón. Sin embargo, a menos de un mes para que finalice el certamen, surgió una nueva interrogante: ¿qué pasará con la competición para la temporada 2025?

El Torneo de Reservas –antes conocido como el Torneo de Promoción y Reservas– se disputó por primera vez en 2010 y tuvo a la Universidad César Vallejo como su primer campeón. Su creación se dio con la finalidad de que se disputara a la par del Descentralizado –hoy llamado Liga 1– y sirviera como competencia para los juveniles de los clubes de Primera División. Aquí comenzaron a dar sus primeros pasos futbolistas que en el futuro llegaron a la Selección Peruana, tales como André Carrillo, Yordy Reyna, Paolo Hurtado, Edison Flores, Andy Polo, Joao Grimaldo, Marcos López, Luis Abram, entre otros.

Desde aquel entonces se jugó de manera ininterrumpida hasta 2020, para luego regresar en 2022 hasta la edición que se viene disputando en este 2024. Un detalle importante es que, a diferencia de campañas anteriores, este Torneo otorgó ocho cupos para la novedosa Liga 3 que se instaurará como competición oficial desde el próximo año. Tras la Fase Regional, los clasificados a dicho certamen fueron: Alianza Lima, Universitario, Sport Huancayo, Cienciano, Melgar, ADT, Sport Boys y César Vallejo.

De esta manera, la Liga 3 2025 será la primera edición de la Tercera División del fútbol peruano, la cual entrará en reemplazo de la Copa Perú como formato de ascenso y descenso. Además de los ocho equipos previamente citados, este estreno contará con 25 clubes de la Copa Perú 2024 –a excepción del campeón y subcampeón, que irán a la Liga 2 2025– y los tres que descendieron de la Liga 2 2024: Carlos Stein, Juan Aurich y Unión Huaral. Ahora bien, ¿la temporada 2024 del Torneo de Reservas será la última que se dispute? ¿Qué pasará con los equipos reservistas que no clasificaron a la Liga 3?

Sporting Cristal fue campeón del Torneo de Reservas 2023, pero no clasificó a la Liga 3 tras una mala temporada 2024. (Foto: LFP)

Cambios en los torneos de menores

Según pudo conocer Depor en exclusiva, el Torneo de Reservas no se disputará el próximo año y dejará de existir, al menos tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Sucede que, con la creación de la Liga 3 como una nueva categoría dentro del escalafón del fútbol peruano, la FPF planteará una reorganización de las competiciones de menores, la cual se anunciará de manera oficial cuando culmine la Liga 1 2024.

Así pues, la despedida del Torneo de Reservas dará paso a la Liga Sub-18 y en esta participarán todos los equipos de la Liga 1. Esto quiere decir que Alianza Lima, Universitario, Sport Huancayo, Cienciano, Melgar, ADT, Sport Boys y César Vallejo tendrán a sus filiales participando en la Liga 3, pero a la par su categoría Sub-18 competirá en el nuevo torneo que propondrá la FPF. Los detalles, especificaciones, reglamentación, formato y calendario serán comunicados en su debido momento.

La Liga Sub-18 obligará a los clubes a apostar más por sus divisiones menores, además de tener más torneos para darles los minutos necesarios para llegar con ritmo de competencia previo a su debut en Primera División. Cuando José Guillermo del Solar fue anunciado como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, uno de sus objetivos fue darle un orden a los campeonatos juveniles y que estos se enfoquen en determinadas categorías. Esto quiere decir que los clubes con un lugar en la Liga 3 estarán representados por sus Sub-21 y, como es obvio, en el otro torneo por su Sub-18.

Universitario tendrá su filial en la Liga 3 2025. (Foto: Universitario)

¿Por qué es importante que los menores sigan compitiendo?

Hace poco Depor conversó con Juan José Oré, entrenador nocional especializado en formación, acerca de la importancia de la Liga 3 para las divisiones menores de los clubes de la Liga 1. En primer lugar, el técnico resaltó que cada vez hay menos campeonatos de menores y que, desafortunadamente, el dinero influye mucho en estos torneos. Según su óptica, eso le quita el nivel real que debería tener una competición destinada a formar, ya que finalmente los equipos principales se nutrirán de estos chicos en el futuro inmediato. “Los menores están desprotegidos. Tú tienes plata, pagas, y estás peleando el campeonato. Eso le quita seriedad”, apuntó.

En esa línea, valoró la incorporación de la Liga 3 como un escenario para que los Sub-20 puedan competir con otro roce. “Cuando hay competencia, es bueno. Compiten, juegan y mejoran. Si la liga es competitiva te va a ayudar para que después puedas jugar en un equipo de Primera, porque van a estar viéndote y a los más destacados finalmente los van a subir a los primeros equipos. Eso sí, tienen que ir buenos equipos. Si no hay buen material, va a ser difícil”, agregó.

Oré manifestó que la competencia debe ir de la mano con una mejor inversión y un mejor trabajo por parte de los clubes. “Hay que obligar a los clubes a que tengan menores. Obligarlos a que tengan Sub-13, Sub-15, Sub-17, y que ellos mismos se beneficien después con los mejores jugadores, o que vayan formando jugadores que destaquen y puedan estar en una selección. Cuando estaba Ricardo Gareca, él preguntaba qué jugador había pasado por un proceso, porque son más fáciles de llegar y son los que nos clasificaron al Mundial. Hemos tenido a (Andy) Polo, (Edison) Flores, (Miguel) Araujo, (Wilder) Cartagena, (Pedro) Aquino”, puntualizó.

La Liga Sub-18 contará con la participación de todos los clubes de Primera División. (Foto: Melgar)





