El último vieres 25 de abril fue una fecha clave para el fútbol peruano, pues se llevó a cabo la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde los principales actores de nuestro balompié aprobaron la gestión de Agustín Lozano como presidente, con 56 votos a favor y solo uno en contra, el de Cienciano. Es decir, el balance de lo hecho por la FPF en el 2024 recibió el respaldo del 99% de los asistentes.

Hay que recordar que hubo 10 inasistencias en esta reunión, en donde destacó la ausencia de los representantes de Melgar, Alianza Lima, Sport Huancayo y la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP). Así pues, tras una votación que generó mucha polémica en la opinión pública, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, se pronunció al respecto y dio su punto de vista sobre lo sucedido en el hotel Hyatt Centric, en San Isidro.

“Hubo 57 asistentes, 10 inasistencias: los siete de los futbolistas, Melgar, Huancayo y Alianza Lima que no fueron. En las votaciones, hasta donde tengo entendido, todo se aprobó con 56 votos a favor y uno en contra que fue el club Cienciano del Cusco. Se aprobaron las gestiones, se aprobó el tema financiero, el tema de gestión, se aprobó también la renovación de contrato del auditor, la creación de la Liga de Fútbol profesional y la Liga de Fútbol Aficionado”, comentó en una entrevista con el programa Mano a Mano.

Con esta aprobación casi unánime, la FPF busca modificar ciertos artículos de sus estatutos para alinearse con los estándares de la FIFA y la CONMEBOL, y responder a cuestionamientos sobre su legitimidad y transparencia. Esto quiere decir que pronto tendremos novedades sobre algunos cambios en el manejo del fútbol peruano, como la creación de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga de Fútbol Aficionado.

Jhonny Baldovino es el actual asesor legal de la SAFAP. (Foto: GEC)

Además, en esta reunión también se discutieron cambios en la organización del torneo peruano, incluyendo los derechos de televisión y el rol de los clubes dentro de la Liga. Eso sí, el próximo lunes o martes se le entregará la solicitud de Cienciano para revisar el modelo de contrato con 1190 Sports.

Jhonny Baldovino fue enfático en señalar que, si en un futuro se encuentran vicios de legalidad en la aprobación de la extensión del contrato del auditor, los que votaron a favor en esta Asamblea de Bases podrían tener responsabilidad de penal. Esto quiere decir que, más allá de la aprobación que recibió Agustín Lozano este último viernes, su gestión sigue estando bajo la lupa de los opositores.

“Entiendo también que se aprobaron los cambios en el estatuto que permiten la creación de las ligas y todo el tema económico. A pesar de todos los cuestionamientos, me parece gravísimo y creo que ahí hay hasta una responsabilidad penal de los que aprobaron la asamblea en el caso de que a futuro haya una auditoría forense y que, si se encuentra que la auditoría que han aprobado en estas fechas tiene vicios de ilegalidad, podrían ser responsables todos los que aprobaron estas auditorías”.

Baldovino dejó clara su postura respecto al trabajo que viene haciendo la FPF en este último tiempo y se sumó a los cuestionamientos alrededor del manejo de Agustín Lozano como presidente. A su vez, recordó cómo se hacían las votaciones en los mandatos de expresidentes como Edwin Oviedo y Manuel Burga, donde las Ligas Departamentales tenían una importante mayoría en la decisión final de la Asamblea de Bases.

“Acá estamos en el Perú. Acá te entregan un maletín con un buzo, con un par de zapatillas y una camiseta y te vas feliz a tu casa. No me llama la atención porque estamos en el fútbol peruano. Y no es de ahora, el fútbol peruano siempre se ha manejado así. No solamente en la gestión de Agustín Lozano, también en la gestión de Edwin Oviedo, en la de Manuel Burga, donde los departamentales dominaban la asamblea y votaban todos en bloque cuando eran 41 votos y 25 de los departamentales”, subrayó.

La FPF continúa bajo la lupa tras fuertes cuestionamientos de clube opositores de Agustín Lozano. (Foto: GEC)

La palabra de Agustín Lozano

Luego de que se aprobaran los puntos planteados en la Asamblea de Bases casi por unanimidad, pues no se hicieron presentes los representantes de Melgar, Alianza Lima, Sport Huancayo y la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), Agustín Lozano habló ante los medios oficiales de la FPF y agradeció el respaldo que recibió.

“Hoy agradezco profundamente el respaldo brindando por los asambleístas. Los directivos conocen cuál es nuestra forma de trabajar y la disposición que tenemos para ayudar al crecimiento de todos por igual. Creo que hay mucha voluntad en la dirigencia peruana para trabajar y mejorar el fútbol peruano”, sostuvo.

Más allá de que Lozano salió beneficiado de esta Asamblea de Bases, lo cierto es que hay clubes que siguen en la vereda opuesta y reclaman un cambio en la gestión del fútbol peruano. Esta controversia se ha ido agravando en los últimos meses a raíz de las deudas pendientes de 1190 Sports, empresa internacional que tiene los derechos televisivos de los torneos de nuestro país. Veremos cómo sigue esta historia en lo que resta del 2025.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde diciembre del 2018. (Foto: César Bueno / GEC)

