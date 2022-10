Alianza Lima derrotó 3-0 a Carlos A. Mannucci en el Estadio Alejandro Villanueva y consiguió el título nacional de la Liga Femenina de Fútbol 2022, logrando un bicampeonato que quedará en el recuerdo de los hinchas blanquiazules. Las dirigidas por Samir Mendoza disputaron un gran cotejo, en el que tuvo como figura a Sandy Dorador, futbolista que anotó un gol y brindó una asistencia en esta noche. Tras finalizar el encuentro, la delantera declaró ante los medios y no dudó en mostrar su alegría por esta hazaña con el cuadro íntimo.

En diálogo con Movistar Deportes, la ‘7′ blanquiazul se mostró contenta por este nuevo título con el club de La Victoria: “Estoy agradecida con Dios porque sin él no estaríamos cumpliendo este sueño. También agradezco a toda la gente que vino hasta acá y demostró de qué estamos hechas”.

Sandy Dorador abandonó el terreno de juego tras aquejar un fuerte dolor en la rodilla. Sobre ello, aseguró que aún no conoce la gravedad de su lesión. “Estoy feliz y a la vez triste porque no sé qué pasará con mi rodilla. Espero no sea tan grave, pero comparto este título con todas mis compañeras”, señaló.

La jugadora también mostró su orgullo por este nuevo título con el conjunto victoriano y por lo que ha logrado en esta temporada. “Es un sueño que tuve desde muy pequeña y lo logré con mucho esfuerzo, mucha perseverancia y con mucho coraje. Los sueños se cumplen. Alianza es mi vida. Es mi hijo, mi madre y Alianza”.

Cabe resaltar que Sandy Dorador fue elegida como la mejor jugadora del partido ante Carlos A. Mannucci. La ‘7′ anotó el primer tanto de la noche y brindó una asistencia para el 2-0. Si bien no pudo terminar el encuentro, su actuación fue determinante en el resultado de su equipo.

Ahora, Alianza Lima deberá prepararse para lo que será su participación en la Copa Libertadores Femenina, la cual iniciará el viernes 14 de octubre. Y es que tras hacerse con el título nacional, integrarán el Grupo D, los cuales están conformados por América de Cali (Colombia), Deportivo Lara (Venezuela) y Santiago Morning (Chile).





