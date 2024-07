Minuto 57, pase largo de Fefa Lacoste al vacío para que Luz Campoverde corra en dirección al arco y gane la posición a la espalda de su marcadora. La pelota parecía que se le iba, pero logró sacar un centro rasante casi en el suelo para Valerie Gherson, quien en carrera entró al área y remató en primera para vencer a la guardameta Sánchez y enmudecer el estadio Alejandro Villanueva. Una victoria que sirvió para que Universitario comenzara con el pie derecho el hexagonal final de la Liga Femenina 2024 y le propinara la primera derrota a Alianza Lima en Matute.

Un triunfazo que tiene rostro, nombre y apellido. Tras el partido, las cámaras captaron a Valerie Gherson celebrando con mucha euforia y mostrando personalidad. Resulta llamativo y esperanzador que una jugadora con gran proyección y con solo 18 años (categoría 2005) ofrezca lo que da ella a las ‘leonas’. “Mucha felicidad, me da mucha satisfacción el trabajo que hizo el equipo en este partido y a seguir luchando, trabajando para seguir sumando de a tres”, dijo tras el encuentro.

Gherson es parte de la nueva camada del fútbol femenino que esperanza al país y a una liga que de a pocos continúa mejorando y sirviendo de plataforma para el talento de muchas jóvenes. Siendo niña ya mostraba las condiciones que hoy en día luce y la acercan a clubes del exterior, aunque ella solo quiera concentrarse en la ‘U’.“Yo ahorita estoy 100 % enfocada con la ‘U’ al menos hasta que acabe la temporada y lo siguiente se verá en el futuro”, agregó.

Sus inicios

Comenzó a los 12 años y de manera casual, cuando un día se animó a jugar un partido con sus hermanos y los amigos de ellos. La destreza que mostraba a tan temprana edad impresionó a varios de los amigos y uno de ellos le aconsejó a su papá que la llevara a una academia de fútbol; sin embargo, su mamá no quería, prefería que Valerie practicara tenis, pero por cuestiones del destino el fútbol la escogió.

Un día que Valerie acompañó a su mamá a recoger a su hermano menor al Barca Academy Perú, se topó con uno de los gerentes de la franquicia, quien ya tenía en mente formar la división para las niñas. Al verla, le propuso a sus padres inscribirla en el proyecto que la academia tenía y así nació su relación con el fútbol. Participó en su primer torneo y quedó como subcampeona, donde fue la mejor jugadora y goleadora.

Valerie Gherson durante sus inicios. (Barca Academy Perú)

Olienka Salinas, goleadora histórica de la selección peruana, le recomendó seguir un proceso de selección para el equipo Fifa Girls Academy, que por ese entonces era dirigido por Enrique Ramírez. Su talento se notaba y solo era cuestión de tiempo para que su nombre esté dentro de una de las convocatorias de menores de la ‘Bicolor’. Durante la pandemia, Valerie se quedó un tiempo más en el Barca Academy hasta que el propio Ramírez se la lleva a César Vallejo para la Sub 15.

Dos meses después, se quedó en el equipo mayor de la César Vallejo y debutó a los 16 años en la Liga Femenina, en 2021. Rápidamente, Valerie se ganó un puesto en el once titular, alternaba entre los partidos con el cuadro poeta y los llamados a la selección Sub 17. Estuvo hasta finales de la campaña del 2022, cuando Universitario de Deportes la fichó con 17 años y sabiendo que era una de las principales promesas.

Etapa en la ‘U’

Llegó para el 2023, pero con solo un contrato de seis meses. Si bien no pudo festejar el título del año pasado, también fue parte de la campaña. A mitad de la temporada, se fue a Estados Unidos con una beca para estudiar y jugar en el Louisana TECH University, la expectativa era seguir creciendo en un fútbol que también va en ascenso como el americano; sin embargo, a su llegada, el nivel no le pareció tan competitivo como sus días en Ate, por lo que terminó volviendo.

A los seis meses, Valerie Gherson regresó a Universitario para firmar su contrato para el 2024, año del centenario crema y de la defensa del título. Y aunque aún no se sabe qué pasará a final de temporada, el desempeño de la atacante de 18 años viene siendo redondo, no solo a nivel de clubes, sino a nivel selección, con su destacada participación en el Sudamericano Femenino Sub 20.

Si bien la ‘sele’ no llegó a clasificar al Mundial de la categoría, dejó grandes actuaciones y nombres de cara al futuro. Valerie Gherson fue clave con dos goles y una asistencia en el torneo, los cuales sirvieron para que Perú acceda a un hexagonal o fase final de un sudamericano femenino de la categoría luego de 18 años. El aprendizaje y las lecciones que dejó ese campeonato marcaron un paso importante en su prometedora carrera que recién empieza.

Valerie Gherson le anotó a Argentina y Uruguay en el Sudamericano Sub 20. (Foto: FPF)





