El domingo, Universitario de Deportes derrotó por 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, por la primera fecha del hexagonal final de la Liga Femenina 2024. Con este triunfo, las ‘Leonas’ llegaron a los 4 puntos y se posicionaron en el primer lugar de la tabla de posiciones. Luego del duelo en La Victoria, el técnico de las ‘merengues’, John Tierradentro, se mostró muy contento con el trabajo que hicieron sus jugadoras en una plaza complicada para cualquier visitante.

En primer lugar, el estratega mencionó que consiguieron un resultado importante en el inicio de esta etapa. “Feliz porque era un partido que no habíamos podido ganar de visitante. Gracias a Dios hoy hicimos un buen partido. Las chicas muy aplicadas en el campo de juego, un partido difícil. Alianza es un gran rival. Gracias a Dios para nosotros este resultado importante y ahora a seguir pensando en el hexagonal”, comentó.

También tuvo palabras para el replanteo que hizo luego de la expulsión de Manuela González. “Fue complicado porque perdemos una muy buena jugadora que tenemos en la parte de ataque. De pronto nos desestabilizamos un poquito. Gracias a Dios terminamos bien ese primer tiempo a pesar que Alianza nos atacaba por todos los lados. Para el segundo tiempo replanteamos un poquito, manejar dos líneas de cuatro”, añadió.

“Creo que las jugadoras estuvieron bien aplicadas. Merecido lo que les pasa en el campo de juego y esperemos seguir trabajando para seguir mejorando cosas que de pronto no hicimos tan bien, pero hoy felicitar a las chicas por ese esfuerzo y compromiso que tuvieron en el campo de juego”, sostuvo el entrenador de 50 años.

Tierradentro resaltó la “convicción que tuvieron desde el primer momento. Desde que pisaron la cancha veníamos buscando un buen resultado. Ellas estuvieron concentradas. El ánimo estuvo en alto desde los primeros minutos. Este es el primer partido, ahora a pensar en los otros cuatro que faltan”.

Finalmente, el DT se refirió a la actuación del árbitro, que expulsó a una de sus jugadores y parte de su comando técnico. “Casi no me detengo a hablar del tema de árbitros. Solamente hablo de mis equipos. Lastimosamente, perdemos jugadoras y personas del cuerpo técnico que no es bueno para nosotros. Tratar de corregir desde esa parte para que no nos suceda porque estamos en una instancia donde necesitamos que todos estemos completos”, sentenció.





¿Qué se le viene a Universitario?

En su próximo partido, Universitario de Deportes recibirá a Carlos A. Mannucci en Campo Mar, por la fecha 2 del hexagonal final de la Liga Femenina 2024. Este compromiso se disputará el domingo 21 de julio. Todavía no hay un horario definido. Será un duro reto para las ‘Leonas’, pues las trujillanas llegan a este duelo tras vencer por 1-0 a Melgar en el Estadio Complejo UPAO.

Cabe mencionar que las ‘cremas’ son líderes del hexagonal final con 4 puntos. Recordemos que el equipo obtuvo un punto de bonificación por acabar en el segundo puesto de la Fase Regular. Su clásico rival, Alianza Lima, tuvo dos puntos de bonificación por terminar en el primer lugar. Un escalón más abajo de las ‘Leonas’ están Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci, ambos con tres unidades.





