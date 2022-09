Es por ello que Depor decidió charlar con Maryory Sánchez, destacada arquera de la Selección Peruana, quien pertenece a las filas blanquiazules, pues asegura que, a pesar de los inconvenientes, lucharán por alcanzar nuevamente un título. “En lo personal, es mi primera final porque el año pasado yo no estuve. Recién me uní para la Copa Libertadores, pero es muy bonito el calor de la hinchada, del club, te ven y te motivan”, dijo.

A través de sus redes sociales, la Liga Femenina definió que la final será ida y vuelta. La primera final se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo el día sábado 24, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima el jueves 29. Sin embargo, a poco de jugarse la final, las chicas mostraron su molestia debido a poca planificación que la federación ha hecho notar en estos últimos días.

“Es molesto que, primero, la final sea tan cerca a un inicio de Copa Libertadores. No es justo que se tenga tan poco tiempo de preparación para un campeonato tan importante , a parte, para planificar esta semana de viaje ha sido todo incierto, no sabíamos nada. Lamentable que no se tenga un estadio fijo para jugar la final de una liga femenina que empezó hace meses”, señaló Maryory.

Al mismo tiempo comentó acerca de público asistente, quienes también se ha visto perjudicado. “Estar a cinco días de una final y el público ha estado sin saber porque algunos son hinchas. Ha sido una falta de respeto para la hinchada de futbol femenino” , añadió.

Ante ello la guardameta comentó acerca del mal manejo sobre las bases de la Liga Femenina, ya que, desde un principio, se aclaró que la final sería única y en una cancha neutral. Una norma que no se acató. “Es bueno y malo por cierta parte. Va a ser pesado en cuanto a preparación y entrenamientos, pero si lo establecen, nosotras ya no podemos hacer nada, tenemos que acatar, entrenar y prepararnos para eso”, dijo.

Cabe mencionar que ya se conocieron los grupos que conformarán la Copa Libertadores Femenina. Perú se encuentra en el Grupo D junto a América de Cali (Colombia), Santiago Morning (Chile) y el cupo para un equipo de Venezuela, por lo que tanto íntimas y carlistas están atentas a los clubes que podrían ser sus próximos rivales. “En América de Cali están las ex jugadoras que vinieron a reforzarnos la Libertadores pasada como Fabiana, ‘Chachi’, Wendy, Sarita que están en América de Cali”, comentó. “Por ahí me escribió Fabiana y me dijo: ‘Nos vemos en La Libertadores’, y yo le digo: ‘Bueno falta la final’ y me responde: ‘No, yo sé que sí, les tengo mucha fe’. Para ellas también va a ser bonito enfrentarse a nosotras”, nos contó.

En ese sentido, Sánchez aplaudió el gran trabajo que viene realizando el club con el fútbol femenino, ya que desean volver a regalarle una alegría al pueblo blanquiazul. “Entrenamos como jugamos. A nosotras nos toca madrugar, me imagino que los demás clubes también, pero llegamos siempre con la mejor disposición para entrenar y hacer las cosas bien. Mejoramos y nos corregimos entre nosotras mismas. Somos como una familia”, señaló.

Recibe nuestro boletín de noticia: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR