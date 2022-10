En Quito, Alianza Lima vs. América de Cali chocarán EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2022. El elenco blanquiazul solo ha sumado un punto en esta edición y necesita de un triunfo para tentar su pase a la siguiente ronda; no obstante, las colombianas no dejarán escapar la posibilidad de clasificar a cuartos con un puntaje invicto.

Alianza Lima y América de Cali medirán fuerzas este jueves 20 de octubre desde las 3:00 p.m. en el estadio Pozo Ripalda. La transmisión de este compromiso se podrá ver a través de la señal de DIRECTV Sports, así como de las plataformas Pluto TV, DIRECTV GO y Facebook Watch. Las incidencias las podrás hallar en Depor.

Así llegan Alianza Lima y América de Cali

Alianza Lima suma un punto en la tabla de posiciones del Grupo D, luego de empatar 1-1 frente a Deportivo Lara y caer por 1-0 frente a Santiago Morning. Estos resultados le dejan con pocas opciones a las blanquiazules para poder remontar y sacar una clasificación a cuartos de final.

Esto, debido a que deberán ganar a las colombianas por un marcador mayor a dos goles, mientras que esperan el resultado de las ‘bohemias’ y del elenco venezolano. En caso las chicas de Chile ganen, se quedan con la clasificación, junto con América de Cali, de perder, las íntimas tendrían opción, siempre y cuando ganen.

El mayor problema que ha tenido el equipo victoriano han sido las bajas. Sandy Dorador, una de sus máximas atacantes, quedó lesionada en la final de vuelta contra Carlos A. Mannucci. Adriana Lucar tampoco pudo estar en el primer ni en el segundo partido. Si bien se sumaron seis refuerzos, al equipo le ha costado hallar una idea compacta de juego.

El elenco caleño ha demostrado ser el más fuerte de la serie, con dos triunfos consecutivos y con un marcador de goles de nueve a favor y ninguno en contra. Con estos números, solo esperan terminar la ronda de grupos con una victoria más y avanzar sin problemas.





