Un año más haciendo historia para José Letelier en Alianza Lima. Después de volver al cuadro blanquiazul en octubre del 2023, y muchos años más atrás haber reforzado a los íntimos luego de la tragedia del Fokker, el hoy entrenador chileno campeón de la Liga Femenina conoce mucho más a fondo la realidad del fútbol femenino peruano, donde espera ser un pilar importante en el desarrollo del mismo. En conversación con Depor, Letelier se sinceró sobre los puntos fuertes de su equipo así cómo también las falencias que ha tenido que corregir para esta temporada, en la previa de la Noche Blanquiazul.

Pasó ya poco más de un año desde que Letelier tomó la casaquilla de Alianza para volver a pisar Matute, siendo reconocido por miles de hinchas que le brindaron muestras de agradecimiento por lo que hizo en 1987, de manera desinteresada y respaldar a un equipo dolido por la tragedia del Fokker. Asimismo, un año en el que nuevamente hizo felices a los íntimos al consagrarse campeón de la Liga Femenina.

Esta temporada buscará nuevamente lograr la gran hazaña del bicampeonato, pero también espera mostrar un mejor rendimiento en la Copa Libertadores. Por eso, prepara a la plantilla para recibir este domingo 2 de marzo desde las 7:00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute, a Independiente de Argentina en la Noche Blanquiazul donde se presentará también al plantel actual.

José Letelier fue arquero de Alianza Lima tras la tragedia de Ventanilla y en 2024 le dio un titulo femenino al club.

-El José Letelier de hoy no es el mismo que de repente llegó en octubre del 2023 en lo que respecta a cómo ha sido recibido por Alianza Lima. ¿Cómo se encuentra usted actualmente?

Sí, ya un poco más de un año. Me encuentro bien, tranquilo, contento siempre de estar en Alianza, en Perú. Me siento muy cómodo y con muchos deseos de seguir avanzando en lo que estamos haciendo, creciendo en el fútbol femenino con Alianza. Así es que me siento bastante bien.

-Sobre todo con uno de los principales objetivos cumplidos, conseguir un título. Pero más allá de ese campeonato, ¿con qué otros aspectos positivos usted se queda del equipo que lleva a su cargo?

Sí, siempre los objetivos son trascendentales para un club como Alianza Lima de lograr el título. Pero eso ya es parte del año anterior. Este es un nuevo año donde hay que ratificar eso. Ahora, independiente de esa importancia que tiene el título, creo que algo que me tiene muy satisfecho es que las jugadoras se han entregado siempre al máximo por crecer, por avanzar. Me siento muy gratificado porque veo también ese crecimiento en cada una de ellas y eso es producto del trabajo y del esfuerzo y la dedicación que las jugadoras tienen. Siempre respaldado por el club, que eso también a mí me satisface mucho.

-Y así como hubieron aspectos positivos, también de repente algunas cositas quedaron pendientes por mejorar, sobre todo ya viendo lo que va a ser este 2025. ¿Cómo se ha ido trabajando en la pretemporada?

Bueno, siempre hay ajustes que hacer. No todo es perfecto, sobre todo en una actividad como el fútbol, que es muy dinámica, muy cambiante, muy variable. Lo que pasa un día al otro día ya es distinto. Entonces vamos a tratar de mantener un equilibrio, una regularidad, de que las jugadoras vayan creciendo, de competir, de mejorar en todos los aspectos del fútbol, tratar de superar lo que se hizo el año pasado. Y en esos detalles hemos estado, mejorando la parte física, todo lo que implica el fútbol, lo técnico, lo táctico, que para mí es muy importante, la concentración, que creo que ese es un factor que es importante mejorar para competir. No solamente hay aspectos que son directamente relacionados con lo técnico, lo táctico, sino que creo que también lo psicológico y lo mental es muy importante y en eso estamos abocados también en este nuevo proceso.

Alianza Lima acumula tres títulos nacionales en la era profesional del fútbol femenino en Perú. (Foto: Alianza Lima)

-Y hablando de ese roce internacional, Alianza, como todos los años, creo yo, vuelve a hacer algo que de repente no es mucho de costumbre en el fútbol femenino. Tuvieron la oportunidad de hacer algunos días de pretemporada también en Ecuador. ¿Cómo es que nace ese contacto para participar en la Copa Chubb?

Siempre es importante jugar partidos internacionales, sobre todo en una actividad como el fútbol femenino que en Perú se está desarrollando. Eso genera también evaluar el nivel en que Alianza está. Surge con una invitación del club ecuatoriano Independiente del Valle, que creo que es una linda institución, y nos permite a través de la gestión de Alianza Lima llegar a jugar partidos que fueron muy significativos para nuestro equipo. Y nos va a dar también más confianza para lo que viene, de saber que podemos competir, de que las diferencias se han ido acortando y eso también nos da mucho más deseo de seguir avanzando.

-¿Qué conclusiones puedo sacar de estos partidos exigentes?

Que estamos preparándonos bien. Y vimos esos detalles que le comentaba hace un momento, donde tenemos que ajustar lo qué tiene que ver con la concentración, con tener bien determinados factores o detalles que en definitiva en este tipo de partidos hacen la diferencia. No soltar marcas, estar los 90 minutos enfocados, concentrados, que creo que eso fue la diferencia del primer partido. El equipo bien físicamente, jugamos en altura, por lo tanto creo que sumamos mucho más de lo que se pudo restar.

-¿Concentración también de cara a la portería? El año pasado, había algunas molestias, algunos partidos incluso en que usted, a pesar de que el equipo estaba ganando, se le veía bastante eufórico exigiéndole a las chicas. ¿Va por ese lado también?

Sí, es una situación que tiene que ver mucho con el fútbol femenino cuando, y aunque sea reiterativo, se está desarrollando. Creo que existen diferencias todavía entre algunos equipos y otros y eso no nos tiene que condicionar a conformarnos. Creo que más allá de lo que el rival en su momento nos pueda demandar, creo que las exigencias las tenemos que poner nosotros, insistir en buscar el mayor esfuerzo y rendimiento en cada partido. Y eso lógicamente que es algo que tiene que estar siempre, sobre todo en un equipo como Alianza, que tiene que estar a la vanguardia.

El plantel femenino de Alianza Lima encontró una derrota y una victoria, quedando terceras en la Copa Chubb. (Foto: Alianza Lima)

-Ahora, profesor, si bien no tenemos el fixture de lo que va a ser este torneo, ya se ha hablado un poco del formato nuevo que se va a jugar. Torneo Apertura y Torneo Clausura, un campeonato un poco más largo, que es algo que las mismas futbolistas pedían. ¿Cómo afecta esto al crecimiento del fútbol femenino?

Creo que es muy importante ya estructurar un torneo donde las jugadoras tengan una cantidad de partidos mucho más importante, que se pueda jugar prácticamente durante todo el año. Generar también dos torneos donde exista también la motivación de competir y de lograr un objetivo que te permita disputar un torneo internacional, que también se ordene en ese aspecto para que a partir del próximo año el equipo que vaya a Copa Libertadores tendrá más tiempo de preparación. Eso también es relevante. En la medida que se pueda jugar más, más allá del formato, si es un solo torneo o son dos torneos, creo que lo importante es la cantidad de partidos que una jugadora pueda tener durante el año y si eso se extiende hasta diciembre es muy positivo.

-Después de varios días, semanas incluso, de esta pretemporada, ¿cuáles cree usted que van a ser los puntos más fuertes de este Alianza en el 2025?

Esperemos que todos. Primero partiendo de querer jugar bien, de intentar jugar bien y para eso hay aspectos que son importantes, de señalar que están bien preparadas físicamente, estar con un enfoque mental siempre positivo y no perder las convicciones. Más allá de las convicciones que se vayan dando en algún partido, estar siempre con la posibilidad latente de estar luchando por el objetivo hasta el final y eso nos va a mantener con la ilusión y con el deseo de nuevamente conseguir el torneo.

-Y ahora, Alianza va a tener otro reto importante en la Noche Blanquiazul ante Independiente. Un Independiente que viene ya con partidos oficiales en su liga. ¿Cómo Alianza va a plantear este partido ante este equipo?

Bueno siempre tratar de ser protagonista en nuestro estadio. Jugar a nivel internacional y estoy siendo un poco majadero, va a ser muy importante. Todos los equipos internacionales a nosotros nos ayudan mucho para ver dónde estamos situados y para ver a dónde tenemos que apuntar y dónde tenemos que llegar. Lo importante es que Alianza puede competir, creo que eso es un ingrediente favorable y vamos a tratar de imponer nuestro fútbol, vamos a tratar de ser un equipo como se lo dije protagonista, entendiendo que hay un rival enfrente que es argentino. La cultura del deportista y la deportista argentino siempre es competitiva y eso es lo que nosotros buscamos, competir.

-Y para finalizar profesor, ¿le gustaría que este año se juegue un poco más aquí en Matute, en la casa de las chicas?

Siempre va a ser relevante para la jugadora jugar en su estadio, sabemos que dependemos de muchos otros factores que estamos conscientes de eso y en la medida que se pueda jugar mucho más acá para nosotros va a ser muy bonito y muy importante. Pero siempre Alianza ha estado preocupado cada vez que somos local a lo menos de jugar en un estadio, nos tocó jugar en Villa El Salvador, recordemos que el año pasado Alianza también tuvo con el estadio castigado, entonces eso también fue un factor de no poder jugar acá. Ahora independiente de eso Alianza siempre se preocupa de que las jugadoras tengan un entorno de calidad para poder a lo menos jugar.





