Si bien en un principio generó cierta expectativa en la hinchada, el paso de Alejandro Restrepo en Alianza Lima fue muy breve. El entrenador colombiano dirigió a los blanquiazules durante el primer semestre del 2024, pero la acumulación de malos resultados lo sentenció a inicios del Torneo Clausura, lo que provocó su salida y la posterior llegada de Mariano Soso.

Alejandro Restrepo ahora está al mando de Independiente Medellín, pero en una reciente entrevista con el programa Un Break habló sobre su paso por el fútbol peruano y lo que le dejó su breve estadía en un club como Alianza Lima. Entre sus principales recuerdos, valoró el hecho de haber competido internacionalmente.

“La verdad fue una experiencia espectacular, siempre como club y como grupo, estando en Copa Libertadores, nos queda esa sensación de recorrer estadios y competir a ese nivel siempre lo había buscado”, aseguró el estratega que 43 años.

Alejandro Restrepo no ganó ningún partido con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty Images)

Asimismo, sobre cómo se dio el contacto para firmar por Alianza Lima, Restrepo aseguró que se comunicaron con él de momento a otro y no dudó en aceptar la propuesta porque quería asumir el reto de dirigir fuera de su país. Más allá de cómo se originó su salida, manifestó que estar en el club de La Victoria fue una experiencia espectacular para su carrera.

“Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular”, añadió.

En esa misma línea, Alejandro Restrepo recordó los mejores momentos de su paso por el Perú y afirmó que se llevó una buena imagen de cómo es el futbolista peruano. “Me llevo una imagen del fútbol peruano, el futbolista, la gente, la hinchada. Ojalá que tenga la oportunidad de competir en Copa Libertadores y seguir llenando mi vida, mi cerebro como entrenador”, acotó.

Alejandro Restrepo no ganó ningún clásico con Alianza Lima. (Foto: GEC)

Restrepo fue autocrítico

Al dar un balance sobre su paso por Alianza Lima, Alejandro Restrepo fue sincero y no se guardó la autocrítica. Por el contrario, el director técnico colombiano se calificó con nota desaprobatoria. “En lo personal y profesional le pongo un 5 por todo lo que acabo de comentar, pero en lo deportivo le pongo un 3 o 4. Uno sabe que cuando está en un equipo grande, el deber es ser campeón”, explicó.

Según acotó, los ‘Íntimos’ tenían la obligación de campeonar y el hecho de no haber ganado el Torneo Apertura 2024 pesó en la decisión que determinó su salida. “El club tenía esa ilusión y en el tiempo que estuvimos, no pudimos lograrlo. Obviamente que uno hubiese querido tener un poco más de tiempo porque el equipo venía bien encaminado, mostraba un funcionamiento muy aceitado”, finalizó.

Revisando los números, Alejandro Restrepo dirigió 26 partidos en Alianza Lima, acumulando 13 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, además de 43 goles a favor y 27 en contra. En cuanto a su desempeño en la Copa Libertadores, terminó último del Grupo A con cuatro empates, dos derrotas y ningún triunfo.





